Някои вече наричат босненската песен „I am from Bosnia, take me to America“ неофициалния химн на Световното първенство по футбол 2026. Но как е възможно песен, създадена преди повече от десетилетие, да се превърне в музикалната сензация на Балканите – и далеч извън тях?

Всичко започва след историческата победа на Босна и Херцеговина над Италия в плейофите през март за Мондиал 2026. Тогава хиляди фенове в Зеница и Сараево започват да пеят припева „I am from Bosnia, take me to America“ – песен на групата Dubioza Kolektiv, която изведнъж се превръща в символ на националната еуфория, пишат от DW News.

Това осигури на малката балканска нация класиране за Световното първенство едва за втори път, откакто страната получи независимостта си през 1992 г.

Любопитното е, че песента изобщо не е създадена като футболна. Оригиналната ѝ версия „USA“ излиза още през 2011 г. и е част от албума Wild Wild East. Както обясняват от групата пред Deutsche Welle, тя разказва историята на типично балканско преживяване – емиграцията в търсене на „американската мечта“ и последвалото разочарование, което връща човека обратно у дома.

Как песента се превръща във футболен феномен?

Години наред песента е част от концертния репертоар на музикалната група, но неочаквано се появява на трибуните по време на квалификациите. Първо като банер, а после и като масово скандиране от феновете.

Истинският пробив идва след победата над Италия, когато играчи на националния отбор дори прекъсват пресконференция, за да запеят песента – момент, който обикаля световните медии и я превръща в символ на класирането.

Защо точно тази песен?

Според членове на групата, успехът се дължи и на видеото към новата версия – заснето в квартална среда, с футбол, скара и ежедневна балканска атмосфера.

„Предполагам, че има нещо общо с музикалния видеоклип, който заснехме за него, в който членовете на групата играят футбол в квартален двор, а съседите си пекат (месо) и се забавляват по този обичаен балкански начин“, каза Ведран Мяувич пред изданието.

Снимка: You Tube

Точно тази естетика се оказва ключът към глобалния успех на парчето – клипът започва да се споделя масово, включително в Южна Америка, където зрителите го сравняват с кварталите си в Бразилия и Чили.

„Това е като отговор на тази хиперстилизирана естетика, която имат рекламните видеоклипове за музика на FIFA“, обясни Муягич, добавяйки, че това е докоснало онези, които са разочаровани от модерната игра, водена от пари.

Новата версия за Мондиала

След вълната от интерес групата създава и обновена версия на песента специално за Световното първенство. В нея текстът е частично на босненски и включва футболни препратки и фенски емоции, превръщайки я в своеобразен неофициален химн на отбора.

Снимка: You Tube

Макар песента да е на повече от 15 години, тя звучи по-актуално от всякога. Част от феновете дори я сравняват с емблематични футболни химни като „Waka Waka“.

И макар идеята за парчето да е била като сатиричен коментар за емиграцията, днес вече мелодията ѝ се носи из целия свят.