Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде първото в историята, което се провежда в три държави – САЩ, Канада и Мексико. Освен че ще събере рекорден брой отбори и мачове, турнирът вече се определя и като най-луксозното спортно събитие до момента, що се отнася до VIP преживяването на трибуните.

Според официалната FIFA платформа за луксозно обслужване, пакетите включват „премиум места, ексклузивни зони, гурме храна и напитки“. Организацията подчертава, че това не са просто билети, а цялостни преживявания, създадени за фенове, бизнес клиенти и знаменитости.

Какво включва VIP преживяването

Официалният партньор на FIFA – компанията On Location – ще отговаря за всички луксозни пакети в трите държави домакини. Именно чрез тях ще се предлагат и най-луксозните трибунни изживявания, които се делят на няколко основни категории:

VIP гостите ще могат да избират между:

частни ложи

Pitchside Lounge – места непосредствено край терена

Champions Club

FIFA Pavilion

Trophy Lounge

Снимка: Getty Images

Всички тези места включват:

шампанско при пристигане

премиум седалки

отделни входове

достъп до затворени зони

отделни санитарни помещения

специално обслужване

FIFA показва интериори с мека мебел, ресторантски маси, панорамни прозорци към терена и кетъринг от професионални шеф-готвачи.

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Все още не е ясно дали феновете от най-луксозните ложи ще получат подаръчни пакети и какви могат да бъдат те. Повече подробности - предстои да разберем.

Гурме меню на „ресторантско ниво“

Една от най-силните страни на VIP преживяването през 2026 г. е храната. От FIFA и официалния обслужващ партньор On Location посочват, че гостите ще имат достъп до премиум кулинарни предложения и напитки, вдъхновени от местната култура на градовете домакини. Организаторите обещават преживявания, които излизат извън рамките на традиционната храна, която сме свикнали да виждаме по стадионите и отразяват кулинарния и културен дух на всяка от 16-те локации на Световното първенство.

Разпределението е:

САЩ – 11 града

Атланта

Бостън

Далас

Хюстън

Канзас Сити

Лос Анджелис

Маями

Ню Йорк/Ню Джърси

Филаделфия

Сан Франциско Бей Ериа

Сиатъл

Мексико – 3 града

Мексико Сити

Гуадалахара

Монтерей

Канада – 2 града

Торонто

Ванкувър

В допълнение към първокласните места за сядане, пакетите за хоспиталити могат да включват лично обслужване на място, специални гостувания, забавления на живо и други. Гостите, желаещи луксозен пакет, ще се радват на бърз достъп до мястото на провеждане на събитието чрез специални контролно-пропускателни пунктове за сигурност.

Снимка: Getty Images

Три държави – три различни преживявания

Макар луксозното преживяване да е централизирано организирано от FIFA и On Location, то ще бъде адаптирано към всяка от трите държави домакини:

САЩ

В САЩ се очакват най-високият клас VIP пакети, включително частни зони с пълно обслужване, гурме меню от топ шеф-готвачи и дори допълнителни преживявания като срещи със спортни легенди. В Ню Йорк вече се рекламират и пакети, достигащи до около 1 милион долара, включващи хеликоптерен транспорт и ултралуксозно настаняване, пише New York Post.

Мексико

В Мексико, където ще се играят ключови мачове, включително на историческия „Ацтека“, VIP зоните ще съчетават модерни хоспиталити услуги с локална култура. Според FIFA част от ложите там имат уникален статут и исторически ограничения, което прави преживяването още по-ексклузивно.

Канада

Канадските градове ще предложат по-затворени VIP формати с фокус върху комфорт, модерна визия и висок клас обслужване, характерно за северноамериканските спортни събития.

Снимка: Getty Images

Колко струва луксът на Световното 2026 г.?

Цените варират значително според пакета и града. Според международни медии стартовите VIP предложения започват от няколкостотин до няколко хиляди долара, а най-луксозните пакети за финала достигат десетки и дори стотици хиляди долари!

Футболът отдавна не е просто спорт, а цялостен лайфстайл продукт, съчетаващ лукс и модерни технологии.