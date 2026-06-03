Светът отново ще стане футбол! От 11 юни до 19 юли в 3 различни държави ще се разиграват футболни мачове, феновете ще скандират, а емоциите ще са във вихъра си. Дори да не сте най-големите любители на футбола, в това световно има няколко специални неща! И ще ви е любопитно да ги разберете.

Снимка: Getty Images

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Това е първото световно, организирано от три държави

Мондиал 2026 ще бъде първият в историята, домакинстван едновременно от САЩ, Канада и Мексико.

Най-голямото световно първенство досега

За първи път турнирът се разширява от 32 на 48 национални отбора. Те са разделени в 12 групи.

Рекорден брой мачове

Поради новия формат ще се изиграят 104 срещи, което е с 40 повече от предишното издание.

Финалът ще бъде в Ню Йорк/Ню Джърси

Големият финал е насрочен за 19 юли 2026 г. на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси.

Мексико поставя исторически рекорд

Мексико става първата държава, която е домакин или съ-домакин на Световно първенство три пъти – след 1970 и 1986.

Дебют за няколко държави

На Мондиал 2026 дебют ще направят Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан.

Най-много играчи в историята

С разширяването на турнира, общият брой футболисти достига 1248, което е рекорд.

Аржентина защитава титлата си

Аржентина влиза в турнира като действащ световен шампион, след победата си през 2022 г.

Нов формат на елиминациите

За първи път ще има кръг от 32, в който ще участват първите два отбора от всяка група + осемте най-добри трети.

Турнирът се връща към лятната традиция

След зимното първенство в Катар 2022, Мондиал 2026 отново ще се проведе през юни и юли – от 11 юни до 19 юли.

16 домакински града – най-много в историята

Срещите ще се играят в 16 града:

САЩ – 11 (Ню Йорк, Лос Анджелис, Маями, Далас, Сиатъл и др.)

Мексико – 3 (Мексико Сити, Гуадалахара, Монтерей)

Канада – 2 (Торонто, Ванкувър)

Снимка: Getty Images

Освен всички тези рекорди, не се размина и без скандали.

Арт скандал избухна преди първенството, след като художник съди FIFA за унищожаването на огромен стенопис на кит, за да се освободи място за инфраструктура за Мондиала. Според CBS News, Уайлънд твърди, че не е бил уведомен, че творбата му ще бъде унищожена. Говорител на организационния комитет заявява, че стенописът е премахнат, за да бъде заменен с нова творба от местен артист. Тя ще отразява „енергията, единството и глобалния дух на Световното първенство 2026“. Те обещават, че част от оригиналния стенопис ще бъде запазена като почит към неговото значение.