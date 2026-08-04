Днес Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс отбелязва своя 45-и рожден ден. Обичана, мразена, предизвикваща възхищение или завист - Меган Маркъл е една от жените, за които цял свят говори.

Събрахме 10 факта, които определено я правят различна и запомняща се.

1. Тя е първият американски гражданин, който влиза в британското кралско семейство от 1936 година насам.

2. Освен че е съпруга на британския принц Хари, Меган се превърна в жената бунтарка, успяла да накара мъжа до себе си да се противопостави на вековни кралски традиции. Меган и Хари се отказаха от кралските си задължения, с което определено си навлякоха гнева на монархията. Отношенията на Хари със семейството му са обтегнати, като брат му Уилям дори не крие това.

Снимка: Getty Images

3. Като последствия от това смело решение, Меган и Хари напуснаха Великобритания и се преместиха в Канада, след което в Хоуп Ранч, едно от предградията на Санта Барбара, Калифорния.

Снимка: Getty Images

4. Не всяка жена би съумяла да запази добри отношения със съпруга си след толкова сериозни катаклизми. Хари и Меган не само демонстрират здрава семейна връзка, но след преместването си увеличиха семейството с още един член и така се появи дъщеричката им - Лилибет Даяна.

Снимка: Misan Harriman

5. Над 20 000 последователи, без да е пуснала нито един пост в Инстаграм. Меган създава свой нов профил в социалната мрежа малко преди да пусне подкаста си в Спотифай. Така и никога не използва този профил, но той продължава да набира последователи.

6. Цял свят я познава като Меган, но всъщност тя е Рейчъл. Цялото име на съпругата на Хари е Рейчъл Меган Маркъл. Когато била дете, майка й я наричала „Цвете“.

7. Преди да стане известна и докато се явява на кастинги за актриса, Меган била калиграф на свободна практика. А калиграфията е изкуство за създаване на красив и изящен почерк.

8. След като се омъжва и става по-известна много жени искат да си оперират носа и той да изглежда точно като нейния.

Снимка: Getty Images

9. Когато се омъжва за Хари, Меган е най-възрастната булка в историята на британския кралски двор. Тук трябва да поясним, че става дума за първи брак на британски престолонаследник. Най-възрастната булка иначе е Камила Паркър, която се омъжва за принц Чарлз, когато е на 57. Това обаче е втори брак за сина на кралица Елизабет Втора.

10. През 2019 Меган се оплака, че била най-подиграваният човек в света. На чутото по свой адрес обаче тя отговаря така- "Ако хората говорят някакви неща за теб, които не са верни, това изключително вреди на емоционалното ти и психологическо здраве."

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