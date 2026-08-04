Днес Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс отбелязва своя 45-и рожден ден. Обичана, мразена, предизвикваща възхищение или завист - Меган Маркъл е една от жените, за които цял свят говори.
Събрахме 10 факта, които определено я правят различна и запомняща се.
1. Тя е първият американски гражданин, който влиза в британското кралско семейство от 1936 година насам.
2. Освен че е съпруга на британския принц Хари, Меган се превърна в жената бунтарка, успяла да накара мъжа до себе си да се противопостави на вековни кралски традиции. Меган и Хари се отказаха от кралските си задължения, с което определено си навлякоха гнева на монархията. Отношенията на Хари със семейството му са обтегнати, като брат му Уилям дори не крие това.
3. Като последствия от това смело решение, Меган и Хари напуснаха Великобритания и се преместиха в Канада, след което в Хоуп Ранч, едно от предградията на Санта Барбара, Калифорния.
4. Не всяка жена би съумяла да запази добри отношения със съпруга си след толкова сериозни катаклизми. Хари и Меган не само демонстрират здрава семейна връзка, но след преместването си увеличиха семейството с още един член и така се появи дъщеричката им - Лилибет Даяна.
5. Над 20 000 последователи, без да е пуснала нито един пост в Инстаграм. Меган създава свой нов профил в социалната мрежа малко преди да пусне подкаста си в Спотифай. Така и никога не използва този профил, но той продължава да набира последователи.
6. Цял свят я познава като Меган, но всъщност тя е Рейчъл. Цялото име на съпругата на Хари е Рейчъл Меган Маркъл. Когато била дете, майка й я наричала „Цвете“.
7. Преди да стане известна и докато се явява на кастинги за актриса, Меган била калиграф на свободна практика. А калиграфията е изкуство за създаване на красив и изящен почерк.
8. След като се омъжва и става по-известна много жени искат да си оперират носа и той да изглежда точно като нейния.
9. Когато се омъжва за Хари, Меган е най-възрастната булка в историята на британския кралски двор. Тук трябва да поясним, че става дума за първи брак на британски престолонаследник. Най-възрастната булка иначе е Камила Паркър, която се омъжва за принц Чарлз, когато е на 57. Това обаче е втори брак за сина на кралица Елизабет Втора.
10. През 2019 Меган се оплака, че била най-подиграваният човек в света. На чутото по свой адрес обаче тя отговаря така- "Ако хората говорят някакви неща за теб, които не са верни, това изключително вреди на емоционалното ти и психологическо здраве."
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