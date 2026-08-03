В проекта „Жената като муза“ Мария Силвестър влиза в ролята на посланик – фигура, която не просто представя идеята, а я въплъщава. До нея застават още 20 забележителни, истински вдъхновяващи жени, всяка със своята история, сила и присъствие. Те са предизвикани да облекат смокинг – символ на увереност, характер и елегантност. Да се погледнат в огледалото и да видят едновременно силата и женствеността, които носят.

Проектът се осъществява с партньорството на Institut Esthederm - премиум бранд, вдъхновен от науката за здравето и дълголетието на кожата.

КОЯ Е МАРИЯ СИЛВЕСТЪР?



Тя е едно от най-познатите лица в българския телевизионен ефир. Водеща е на предаването „Бригада Нов дом“ по bTV.

Участва в кампании, свързани с подкрепа на жени, деца и уязвими групи, и е известна със своята емпатия и социална ангажираност.

BIODERMA създава дерматологична грижа, която работи в синхрон с кожата, за да ѝ помогне да остане здрава, силна и устойчива.

„Женатa като муза" е емоционален и естетически проект за жените, които са силни, чувствителни, борбени и истински. Създаден е с благодарност и уважение към личностите, които не просто се появяват в живота на Станимира Янакиева, която е двигател на проекта, но са неин ориентир като светлина, спомен и вдъхновение.

"Мария е посланик на „Жената като муза“ именно заради всички качества, които носи в себе си - тя е силна, красива, успешна и вдъхновяваща, но също така истинска и ранима. Мария съчетава в себе си различни светове – увереността на силната жена и нежността на човека, който не се страхува да показва своята чувствителност.

Тя е пример за жена, в която всички тези качества съществуват едновременно – хармония между сила и човечност. В нея откриваме дълбочина, трансформация и онази рядка способност да превръща личната история в послание.

Муза, която застава пред зрителя със своя образ, своята уязвимост и своята сила. Жена, която изпълва пространството, защото има смелостта да покаже човешкия живот такъв, какъвто го вижда – многопластов, във всичките му нюанси.

Mария се появи неочаквано в този проект, но и двете вярваме, че нищо не е случайно. Пътищата се срещат точно в момента, в който трябва, за да дадат още по-дълбок смисъл на цялата история." - Станимира Янакиева

Всички снимки разгледайте в Галерията.

Гледайте повече във видео интервюто ТУК.



Автор и концепция: Станимира Янакиева

Продуцент: Станимира Янакиева

Видео оператор и монтаж: Кристина Костова

Фотограф: Петя Чолакова

Бекстейдж фотограф: Юлияна Барон

Асистент стилист: Кристин Кошаревска

Организация и коoрдинация: Александра Димова

Гримьор: Гергана Пащрапанска

Фризьор: Надя Илиева



Локация: Junó Hotel Sofia

Основен партньор: NAOS Bulgaria (BIODERMA-Institut Esthederm-Etat Pur)

Партньори на проекта: Tech Industria Bulgaria / Teadore / L'Oreal / Veuve Clicquot / Flowers&Co / House of Atana