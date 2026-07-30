Временните татуировки с еднорози, дракони и други любими детски създания са летен хит години наред, но нови лабораторни тестове показват, че може да не са толкова безобидни, колкото си мислим. Анализ, проведен от Трудовата камара на Горна Австрия (AK OÖ) и Greenpeace, откри редица съмнителни вещества в популярните детски татуировки.

Тревожни резултати

От 15-те анализирани продукта, 13 не отговарят на критериите. Независима лаборатория е открила общо 31 подозрителни химикала, а в една татуировка са открити цели 12 различни вредни вещества. Следователно Трудовата камара говори за истински „химически коктейл“.

Експертите откриха разтворители, забранени в Европейския съюз, пластификатори и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Тези вещества са свързани с рискове за репродуктивното здраве, а някои се считат за потенциални канцерогени. Тежки метали като олово и никел също са открити в почти всички проби, съобщава изданието Heute.

Открити са и „вечни химикали“

Анализът разкри друга причина за безпокойство. В четири татуировки бяха открити така наречените „вечни химикали“ (PFAS), а в някои - PTFE, по-известен като тефлон.

Въпреки че измерените концентрации са били в рамките на разрешените в момента граници, според експертите те биха надвишили границите, предписани от планираната забрана на PFAS на ниво Европейски съюз.

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Продукти без списък със съставки

Сайтът Amazon също беше критикуван. Три тествани продукта, закупени чрез платформата, изобщо не съдържаха законово изисквания списък със съставки. Това означава, че клиентите няма как да разберат какви химикали слагат върху кожата на децата си.

Трудовата камара предупреждава, че резултатите от тестовете разкриват сериозни недостатъци в съществуващите химически разпоредби. Настоящите правила обикновено оценяват безопасността на отделните вещества, но не отчитат комбинирания им ефект, когато се намират в един и същ продукт.

Ето защо AK OÖ и Greenpeace призовават за по-строги регулации, които да обхващат именно такива химически смеси, както и пълна забрана на PFAS.

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