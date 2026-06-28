Те са интересни, цветни и са създадени за стискане при стрес. „Скуиши“ – малките меки антистрес играчки, които буквално завладяха училищата и детските площадки всъщност не са толкова безобидни колкото изглеждат. Нови тревожни сигнали за безопасността им, които повдигат въпроси, далеч надхвърлящи тенденциите в социалните мрежи.

Онлайн създателят на съдържание Джордан Колинет, човекът зад акаунта в Tik Tok @learning.the.limits предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, след като решава да тества играчките на дъщеря си за летливи органични съединения (ЛОС) – химикали, които могат да се отделят от различни материали и при високи концентрации се свързват с редица здравословни рискове.

В първоначален тест, проведен на открито, резултатите показват ниски нива за опасност. По-късно обаче, при поставяне на две играчки в затворена среда заедно с измервателно устройство, апаратът отчита рязък пик на емисиите.

Част от тези съединения могат да включват вещества като бензен – химикал, класифициран като опасен за здравето при продължително излагане и свързван с повишен риск от тежки заболявания, включително форми на левкемия.

Европейски и британски регулаторни органи вече неведнъж са предупреждавали, че част от евтините или несертифицирани варианти на подобни играчки могат да съдържат остатъчни химични вещества, включително разтворители и пластфикатори, които при определени условия се отделят във въздуха.

Какво всъщност са ЛОС?

Летливите органични съединения (VOC/ЛОС) са група химикали, които могат да се изпаряват лесно при стайна температура. Те се срещат в бои, пластмаси, лепила и синтетични материали.

Според токсикологични анализи на Агенция за защита на потребителите на Корея, продължителното излагане на високи концентрации на някои ЛОС може да доведе до дразнене на очите, кожата и дихателните пътища, а при определени вещества – до по-сериозни здравни ефекти.

Снимка: Canva

Ключовият фактор остава количеството и средата, в която се използва продуктът.

Случаят в България

Тревогата около тези играчки не остава само в онлайн пространството. Само преди дни в България 13-годишно момиче беше прието в „Пирогов“ с изгаряния втора степен след игра със „скуиши“.

По думите на майката, детето е било с приятели, когато е купило играчката, а по-късно у дома е усетило силно нагряване и парене при допир. Случаят завършва със спешна медицинска намеса.

Медицински специалисти коментират, че при подобни инциденти най-важна е незабавната реакция – охлаждане на засегнатата зона и спешно търсене на лекарска помощ.

Снимка: Canva

Европейски регулации

Паралелно с индивидуалните случаи, в Европа вече се засилват и регулаторните действия. Нови правила на Европейския парламент предвиждат по-строг контрол върху химичните вещества в играчките, включително забрани за определени опасни съставки и въвеждане на цифрови паспорти на продуктите.

Същевременно експерти предупреждават, че пазарът е залят от евтини имитации, които често не отговарят на стандартите за безопасност, пишат от БТА.