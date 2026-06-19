56-годишната актриса и певица Дженифър Лопес отново привлече внимание с откровени и нестандартни коментари по време на участие в подкаста „SubwayTakes“ с Карим Рам. В епизода звездата сподели, че според нея темата за себелюбието трябва да бъде част от образователната система.

Изпълнителката на „On the floor“ подчерта важността на емоционалната интелигентност наред с академичните знания.

„Себелюбието трябва да бъде предмет в училище от детската градина чак до колежа, защото ни учат на нещата интелектуално, но интелектуален глупак без емоционална интелигентност е опасен. Това е опасен човек“, каза Джей Ло.

По думите ѝ успехът в живота не зависи единствено от интелектуалното развитие, а от способността на човек да расте и като личност.

„Ако се провалиш, както с всичко останало, не можеш да излезеш в обществото. Не можеш да имаш работа. Трябва да продължиш, докато не станеш добър човек“, допълни тя.

В момента хитмейкърката е фокусирана основно върху промотирането на новия си филм „Служебен романс“, в който си партнира с Брет Голдщайн.

Снимка: Getty Images

Колегата ѝ не спести суперлативи за нея, като я определи като изключителен професионалист и артист, който често е подценяван.

„Мисля, че е изключително да правиш толкова много различни неща, каквито тя е правила, на нивото, на което ги е правила, с успеха, с който ги е правила“, споделя той.

Снимка: Getty Images

По думите му работата с нея е оставила силно впечатление, а талантът ѝ на екран е „наистина впечатляващ“.