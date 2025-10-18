Дженифър Лопес обясни защо в личния ѝ живот не върви. Певицата и актриса, която наскоро се появи публично с бившия си съпруг Бен Афлек, направи шокиращо разкритие: никой от четиримата ѝ бивши съпрузи никога не я е обичал истински.

56-годишната артистка беше омъжена за сервитьора Оджани Ноа, танцьора Крис Джъд, певеца Марк Антъни и актьора Бен Афлек. Според звездата, тя е срещала мъже, които са „неспособни да обичат“.

„Осъзнах, че не е въпрос на това, че не заслужавам любов, а на това, че те са неспособни да я дадат“, каза Лопес в интервю за „Шоуто на Хауърд Стърн“. Тя добави, че мъжете са изразявали чувствата си със скъпи подаръци, но това не е било достатъчно. „Те ми дадоха всичко, което имаха, всеки път. Всичко, което някога бих могла да искам. Къщи, пръстени, брак. Всичко“.

Дженифър подчерта, че когато една връзка приключи, тя не си прави труда да проверява бившия си, а просто продължава напред: „Честно казано, не се вкопчвам в това. След като свърши, ти си мъртъв за мен. Аз продължавам напред“.

В интервю Лопес си спомни последния си развод с Бен Афлек и отново го нарече „най-хубавото нещо“, което някога ѝ се е случвало. „Когато се разведох последния път, това беше най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало. Раздялата ме принуди да се потопя в това – имах религиозен терапевт, терапевт за двойки, индивидуален терапевт и психолог, който ми помогна да се справя с тази зависимост. Имах всичко. Бях готова да кажа: „Ще разбера това, дори и да ме убие“.

Въпреки личните си неуспехи, Дженифър отбеляза, че се надява да намери любовта: „Въпреки че съм в полезрението на обществеността, бих искала да споделя живота си с някого. Искам някой, с когото да мога да ходя по червения килим".

Припомняме, че Дженифър Лопес е имала няколко връзки с известни (и не толкова известни) мъже, както и седем годежа и четири брака. В края на 90-те години тя се среща с Пи Диди, а преди това е била омъжена една година за сервитьора Оджани Ноа. След раздялата с рапъра, певицата се омъжва за танцьора Крис Джъд, с когото се развежда през лятото на 2002 г., девет месеца след сватбата им.

След развода тя среща Бен Афлек и до края на 2002 г. двойката обявява годежа си, който неочаквано прекратява през 2003 г.

През 2004 г. Лопес се омъжва за приятеля си Марк Антъни, от когото ражда близнаци четири години по-късно - син Макс и дъщеря Ема. Двойката се развежда през 2011 г.

Снимка: Instagram

После имаше връзка с танцьора Каспър Смарт, а след това за кратко излиза с Дрейк.

През 2017 г. се запознава с бейзболния играч Алекс Родригес, но те се разделят през 2021 г.

Същата година Дженифър се събира отново с Бен. Афлек. Година по-късно те се ожениха в Лас Вегас, но през лятото на 2024 г. двойката се раздели.

Снимка: Getty Images

След като прекрати първия си годеж с Лопес, Афлек се ожени за актрисата Дженифър Гарнър. Бракът, който продължи до 2015 г., роди три деца. След развода си с Гарнър, Бен се срещаше с Ана де Армас повече от година.

