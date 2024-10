В Холивуд бушува секс скандал, който е по-голям от урагана "Милтън", и който много напомня на случая с Джефри Епщайн отпреди пет години. В какво е обвинен рапърът и продуцент Шон Комбс? Какви доказателства вече имаме за престъпленията на P Diddy? И как Джей Ло, Джъстин Бийбър и принц Хари могат да бъдат свързани с този скандал?

В продължение на няколко десетилетия Шон Комбс е сменил много псевдоними. Първо той беше Puffy, след това Puff Daddy, P Diddy, Diddy, после Swag, след това Puff Daddy отново и наскоро взе името Love. Той е американски рапър, певец, носител на награда „Грами“, продуцент, актьор, ресторантьор, бизнесмен и успешен изпълнителен директор на музикален лейбъл с лична нетна стойност от 1 милиард долара! Сега Шон Комбс е замесен в шумен процес, по време на който е обвинен в трафик на хора, организиране на проституция и сексуално насилие.

Още през март 2024 г. американските правоприлагащи органи претърсиха имоти, за които се твърди, че са собственост на Шон Комбс. Новината идва месеци, след като бившата приятелка на рапъра, Касандра Вентура, говори публично за първи път за тормоза, който е претърпяла от страна на изпълнителя по време на дългогодишната им връзка (2007 – 2018 г.). Освен това, според Касандра, когато тя казала на Шон, че иска да се раздели с него, той нахлул в дома й и я изнасилил.

Вдъхновени от смелостта на Касандра, много от другите предполагаеми жертви на музикалния магнат започнаха да говорят за случилото се с тях заради него. И така, през ноември 2023 г. жена на име Джой Дикерсън-Нийл дойде във Върховния съд на Манхатън и заведе дело срещу Шон Комбс, твърдейки, че той я е упоил и изнасилил, докато е била студентка през 1991 г. Адвокатите казват, че техният клиент е станал жертва на „порно за отмъщение“, след като рапърът е записал инцидента на камера и е споделил видеото с други в музикалната индустрия.

Снимка: Getty Images

Представители на Шон Комбс отхвърлиха обвиненията на Дикерсън-Нийл, като нарекоха мотивите й „нищо повече от просто изнудване за пари.“ Те направиха подобни коментари и в съдебно дело, заведено от третата предполагаема жертва на рапъра, която твърди, че Комбс и неговият приятел, музикантът и продуцент Арън Хол, са се редували да изнасилват нея и приятеля й в Ню Йорк преди повече от 30 години.

Когато четвъртата предполагаема жертва проговори, казвайки, че е била привлечена в звукозаписното студио на рапъра, когато е била само на 17 години, натъпкана с наркотици и алкохол и след това „брутално изнасилена“, Шон Комбс реши да наруши мълчанието.

Снимка: Getty Images

На 6 декември 2023 г. той заяви чрез People:

„СТИГА. През последните няколко седмици седях мълчаливо и гледах как хората се опитват да унищожат репутацията ми и наследството ми. Хората, търсещи бързи пари, отправиха отвратителни обвинения срещу мен. Нека бъда напълно честен: не съм направил нито едно от ужасните неща, които ми се приписват. Ще се боря за името си, за семейството си и за истината“.

Снимка: Getty Images

Разбира се, за обществеността беше трудно да повярва на всички тези гръмки обвинения, повдигнати срещу известния американски рапър, дори и той да няма идеална репутация. Освен това Шон Комбс беше във възход по това време: той присъства на престижните видео музикални награди на MTV, където му беше връчена наградата „Глобална икона“ за приноса му към музиката, а само седмица преди делото на бившата му приятелка Касандра Вентура той седна на дивана на Греъм Нортън, рекламирайки първия си солов албум от 17 години, The Love Album: Off the Grid.

Снимка: Getty Images

В този момент самият Шон Комбс не можеше да си представи, че остават буквално месеци до краха на империята му, изградена от лъжи, мръсотия и престъпления. И все пак правоприлагащите органи вече са се заели със случая му, като по този начин започват да разкриват един от най-ужасните „мравуняци“ на холивудската музикална индустрия.

Малко преди обиска на Шон Комбс продуцентът Родни "Лил Род" Джоунс, с когото записва албума The Love Album: Off the Grid, завежда дело срещу него. Според изявлението на ищеца от 73 страници, той е живял в имението на Комбс в продължение на няколко месеца и е записал аудио и видео на голяма част от случилото се там. Джоунс твърди, че хазяинът му го е докосвал по гениталиите против волята му, принуждавал го е да наема проститутки и дори се е опитвал да го „притисне“ да прави секс с друг мъж, твърдейки, че това е „нормална практика в музикалната индустрия“.

Снимка: Getty Images

Джоунс говори публично за първи път за частните събития, известни също като „откачени партита“, организирани от Шон Комбс. Те включват употреба на забранени вещества, принуждаване на жертвите към интимни отношения и сложни сексуални изпълнения, които могат да продължат толкова дълго, че някои участници се нуждаят от интравенозни инжекции, за да се възстановят. След края на такива партита специалният персонал на рапъра започна истинска „тайна операция“ за скриване на доказателства: те почистват помещенията и елиминират физическите и моралните щети, причинени на жертвите.

Доказателства, че Шон Комбс не е човекът, за когото обществеността го смяташе, започнаха да се появяват доста бързо. По време на полицейски обиск в дома му те иззеха наркотици, оръжия със заличени серийни номера, повече от 1000 опаковки с бебешко олио и лубрикант и разпитаха най-малко петима свидетели, свързани с предполагаемия сексуален трафик. През май 2024 г. CNN публикува видео от хотелски камери за наблюдение от 2016 г., което ясно демонстрира най-лошите прояви на Шон Комбс в отношенията с хора, над които има власт.

Видеото показва един от споровете между Касандра и Шон: рапърът, с кърпа, вързана около кръста, тича по коридора след приятелката си, хваща я за врата и я хвърля на пода. Следва сцена на жесток побой. „Това сърцераздирателно видео само допълнително потвърди обезпокоителното и ужасяващо поведение на Комбс. Думите не могат да изразят смелостта и издръжливостта, показани от Вентура, която излезе, за да оповести това публично“, коментира публикацията адвокатът на Касандра.

Накратко, когато Шон Комбс беше арестуван в Ню Йорк на 16 септември 2024 г., вече беше станало ясно, че този път няма да му се размине. Според прокуратурата музикалният магнат е създател на престъпен заговор с цел рекет, трафик на хора и сексуална експлоатация, както и сексуален трафик. Ако бъде признат за виновен и по трите обвинения, Комбс е изправен пред 15 години до доживотен затвор.

Точно както през 2019 г., когато случаят с Джефри Епщайн гръмна в Холивуд и много знаменитости започнаха да се отвръщат от опозорения си приятел, Шон Комбс също бързо започна да губи приятели в индустрията.

На неговите „бели партита“ (сравнително прилични, предшестващи „откачените партита“) многократно бяха забелязвани: Леонардо ди Каприо, Джей Зи, Бионсе, Аштън Къчър, Парис Хилтън, Хауърд Стърн, Ръсел Бранд, Ким Кардашиян, Кели Озбърн, Марта Стюарт, Томи Лий, Памела Андерсън, Марая Кери и много други. Дженифър Лопес, която се срещаше с рапъра от 1999 до 2001 г. и очевидно остана в добри отношения с него след раздялата, също обичаше да посещава Шон.

Снимка: Getty Images

Джъстин Бийбър дори смята Шон Комбс за една от основните фигури, повлияли на развитието му в индустрията. Той се гордееше с това познанство и дори публикува видео за двата дни, прекарани в компанията на рапъра в младостта си. В кадрите Комбс самохвално заявява: „Той (Джъстин) и аз ще прекараме 48 часа като във филма. За едно петнадесетгодишно дете това е мечта."

Снимка: Getty Images

Днес обаче феновете на Бийбър изразяват голяма загриженост какво наистина може да се е случило между техния 15-годишен идол и музикалния магнат. Някои от тях смятат, че в песента Lonely от албума Justice, както и в бекстейдж кадрите на видеото Yummy, Джъстин Бийбър дава много намеци за „страшни неща“, които биха могли да се случат по време на комуникацията му с Шон Комбс.

Снимка: Getty Images

Самият Джъстин обаче, както и другите изброени по-горе знаменитости, все още мълчи, предпочитайки да стои далеч от нашумелия секс скандал. Принц Хари, който се споменава в делото от продуцента Родни „Лил Род“ Джоунс като друг приятел на Шон Комбс, също мълчи. За да бъдем честни, трябва да кажем, че няма официално доказателство, че синът на настоящия крал на Великобритания някога е присъствал на „откачените партита“ на скандалния рапър. Но общите им кадри, датиращи от 2007 г., показват най-малкото тяхното познанство, а добре познатите истории от „бунтарската младост“ на Хари само подклаждат подозренията на обществото.

Най-вероятно през следващите няколко месеца ще научим огромен брой „любопитни“ подробности за подземната секс империя, изградена от Шон Комбс, тъй като прокуратурата обяви наличието на множество доказателства: снимки, видеоклипове, съобщения и свидетелски показания.

Някои от сегашните „мълчаливи хора“ ще трябва да говорят, докато други, много вероятно, просто ще бъдат „канселирани“ след разкритията около новия „Джефри Епщайн“.