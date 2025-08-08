Спането с половинката в общо легло често прекъсва и нарушавава съня и може да предизвика редица здравословни проблеми като повишен риск от депресия, болести на сърцето, инсулт и… лош вид на кожата.

Екпертът д-р Нерина Рамлахан препоръчва двойки с проблеми в съня да нощуват в отделни стаи, ако искат да се насладят на здравословна почивка.

Според нея "съвместимите партньори в съня" са рядко срещан вид, а в подкрепа на думите й около 1/3 от британците споделят, че изпитват смущения в съня заради партньорите си и не се наспиват добре.

Недоспиването се отразявало зле и на кожата, сочи изследване на University Hospital Case Medical Centre в Охайо, САЩ.

Хората с проблемен сън губят 30% повече вода от кожата при излагане на UV лъчи, възстановяват се по-трудно след слънчеви изгаряния, изглеждат два пъти по-състарени и имат повече бръчки.

