Плевенската баклава се отличава от класическата по това, че не е на кори, а се приготвя подобно на содена питка - като към брашното се добавят кисело мляко, яйца и сода за хляб. Ако искате лесна рецепта за наистина вкусен десерт за Нова година - това е.

По традиция на Нова година на масата се слагат ястия като баница с късмети, баклава, ядки, плодове, които символизират здраве, плодородие и благополучие за идната година. Трапезата е и начин да се почетат предците, като често на масата от Бъдни вечер до Нова година, се оставя място за „гостенец“ – празна чиния за онези, които вече не са сред нас. Баклавата е сладкият завършек на вечерята. Тя символизира изобилие, радост и семейно благополучие, а златистият ѝ цвят и вкусът ѝ предвещават щастие и плодородие през новата година.

Необходими продукти:

2 яйца

1 ч.ч. захар

250 мл кисело мляко

2 ч.ч. брашно

½ ч.л. сода бикарбонат

1 прах ванилия



За сиропа – ½ кг захар

2 ч. ч. вода

Приготвяне:

Яйцата се разбиват заедно със захарта до побеляване. Прибавят се киселото мляко, смесеното със содата брашно и ванилията. Разбърква се добре и сместа се изсипва в тавичка, предварително намаслена и посипана с малко брашно. Пече се в умерена фурна.

Когато баклавата изстине, се нарязва на ромбове и се залива със сироп, приготвен от захарта и 2 ч.ч. вода.

