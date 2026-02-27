В епизод 8 на петия сезон на „Ергенът“ стана ясно кое е първото момиче, което си тръгва от риалити формата, а именно - Белослава Гойчева. На първата церемония на розата за новия сезон, тя остана единственото момиче, което не получи роза. 27-годишната фармацевтка определено ще остане в историята на предаването с крилатата фраза: „Без химия няма физика“ и със своя чар и излъчване.

Раздялата ѝ с ергените премина с прегръдки и пожелания за успех, но и с горчив коментар:

„Мисля, че за пореден път се вижда, че мъжете предпочитат фалшивото. Не фалшивото външно… но фалшивото вътрешно. Жените, които са с маска.“

Тя подхвърли закачлива реплика към Марин, като когато се сбогуваха, тя му каза: „Ако не ти се получи тук, ме намери.“ Това ѝ спечели бурните овации на момичетата, които я изпратиха с аплодисменти.

И въпреки че зрителите не успяха да опознаят добре участничката, тя разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.

Коя е най-голямата трудност в живота ѝ досега?

На колко години е целунала момче за първи път?

Каква е последната снимка в телефона ѝ?

Тя споделя, че почти не е ходила на училище! Учила е в спортно училище със специалност волейбол. Шегува се: „Виж докъде ме докара животът!“

Не крие, че балната ѝ рокля е струвала не повече от 100 лв.: „Бях с черна рокля, която купих от един сайт в последния момент.“

За трудностите си в живота към момента разкрива, че не се е сблъсквала със сериозни житейски проблеми, но вярва, че „всичко се решава, всичко се оправя в един момент.“

Какво не знаете за Белослава?

Вярва, че истинските неща се случват, когато спреш да ги търсиш на всяка цена. За Белослава е важно връзката да се гради на взаимно уважение и доверие.

Работи в аптека.

По-малката ѝ сестра я записва за участие в „Ергенът“ без нейното знание. Белослава смята, че води добър стандарт на живот. Влиза в „Ергенът“ без предварителни очаквания и предубеждения – с напълно отворено сърце и готовност да срещне любовта на живота си. Белослава даде заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин.

Всички участнички, вижте тук:

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът" 5.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER