Съгласете се, че за всяка майка новината, че децата се прибират от училище с непоканени гости в косите, е истински кошмар. За 31-годишната Лейни Морело от Вирджиния този лош сън се сбъдва.

Тя посреща първите въшки в семейството, донесени от дъщерите й. Това се превръща в емоционално събитие, което завършва с... надгробна плоча в задния двор, съобщава People.

Въшки в косата

Снимка: Instagram

Всичко започва, когато три от четирите дъщери на Лейни се прибират с въшки. Майката се въоръжава с търпение и известно количество препарати за тежката битка. Точно тогава обаче се сблъсква с неочакван проблем. 5-годишната ѝ дъщеря Франки, която сама се нарича „пазител на буболечки“, избухва в неистов плач. Малкото момиче е съкрушено от мисълта, че лечението всъщност ще убие малките животинки.

За да успокоят Франки и да получат разрешение да изчистят косата ѝ, по-големите сестри измислят гениален план – въшките ще получат официално „погребение“.

Снимка: Instagram

Лейни Морело споделя видео в TikTok, което бързо стана популярно. В него се вижда как семейството се облича в погребални дрехи, подготвя малки камъни с надписи „Почивай в мир. Тук лежат въшките“ и се събира навън за последно сбогом.

„В списъка с нещата, които никога не бих направила преди да стана родител, е погребение на въшки“, шегува се Лейни.

За да бъде изпращането на въшките реалистично, децата пускат песента на Тейлър Суифт My Tears Ricochet, а всеки присъстващ казва по няколко прощални думи за микроскопичните покойници.

От травма към забавен спомен

Снимка: Instagram

Въпреки че ситуацията изглежда абсурдна, за Лейни и съпруга ѝ това е начин да защитят децата си. Много родители споделят, че преживяването с въшките в детството им е било травмиращо и стресиращо.

„Не искахме това за нашите деца, затова се съгласихме с каприза им. Сега това е един хубав и забавен спомен“, обяснява майката. Реакциите онлайн не закъсняват – хиляди родители съчувстват на ситуацията и споделят свои собствени истории за „погребения“ на домашни мухи, мравки и други дребни създания, настоявани от малчуганите.

В крайна сметка, децата вече нямат въшки, косите са чисти, а семейство Морело има още една невероятна история в семейния архив.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER