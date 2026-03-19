Коктейлът преди седмичната церемония на розата в „Ергенът“ започна с напрежение, което бързо прерасна в нещо много по-лично. Докато част от момичетата се чувстваха пренебрегнати, една неочаквана среща между Марин и Мария – която дори не е от неговия „отбор“ – се превърна в един от най-интересните моменти в епизод 17.
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Още в началото се усещаше, че не всички са доволни от поведението на ергените. Разочарованието беше изразено директно:
„Той дори ме подмина до масата. Не дойде да ме попита каквото и да е.“
„Покани момиче (Мария), което беше с Крис, сега е при Стоян... Просто е неадекватно това поведение“, продължи да се възмущава куклената актриса.
На този фон разговорът между Марин и Мария започна спокойно, почти неочаквано леко. Той не скри впечатлението си от нея:
„Доста свежа си напоследък. В началото не го бях забелязал това в теб.“
Мария отвърна откровено, признавайки, че ѝ е било нужно време да се отпусне. Постепенно разговорът им премина в по-дълбоки теми – за характера, интелекта и начина, по който възприемат света. Марин не си спести комплиментите:
„Виждам, че си доста истински многопластов човек… доста интелигентна.“
А тя отговори с усмивка и малко самоирония:
„Аз съм човек на науката… твърде аналитична понякога.“
Двамата стигнаха до философски теми за живота и трудностите. Разбира се, не пропуснаха да обсъдят една от ключовите теми, а именно - разликата във възрастта. Марин попита директно дали това я притеснява, а тя каза категорично:
„Не. Това изобщо не ме притеснява.“
Именно тук разговорът им започна да звучи като нещо повече от случаен флирт. Марин показа ясно, че мисли в перспектива, а това силно впечатли дамата:
„Важно е да успеем да синхронизираме очакванията… таймингът е много важен.“
Но докато между тях се зараждаше химия, в останалата част от компанията напрежението не стихваше. Разочарованието и объркването продължаваха да се трупат:
„Няма да се оставя да съм 47-ми вариант“, сподели Вероника.
Финалът на вечерта остави усещане за нещо предстоящо. Както една от участничките го описа:
„Затишие пред буря ще има.“
И ако съдим по искрите между Марин и Мария – тази буря може да дойде точно от най-неочакваното място.
Повече - вижте в следващото видео.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER