Коктейлът преди седмичната церемония на розата в „Ергенът“ започна с напрежение, което бързо прерасна в нещо много по-лично. Докато част от момичетата се чувстваха пренебрегнати, една неочаквана среща между Марин и Мария – която дори не е от неговия „отбор“ – се превърна в един от най-интересните моменти в епизод 17.

Още в началото се усещаше, че не всички са доволни от поведението на ергените. Разочарованието беше изразено директно:

„Той дори ме подмина до масата. Не дойде да ме попита каквото и да е.“

„Покани момиче (Мария), което беше с Крис, сега е при Стоян... Просто е неадекватно това поведение“, продължи да се възмущава куклената актриса.

На този фон разговорът между Марин и Мария започна спокойно, почти неочаквано леко. Той не скри впечатлението си от нея:

„Доста свежа си напоследък. В началото не го бях забелязал това в теб.“

Мария отвърна откровено, признавайки, че ѝ е било нужно време да се отпусне. Постепенно разговорът им премина в по-дълбоки теми – за характера, интелекта и начина, по който възприемат света. Марин не си спести комплиментите:

„Виждам, че си доста истински многопластов човек… доста интелигентна.“

А тя отговори с усмивка и малко самоирония:

„Аз съм човек на науката… твърде аналитична понякога.“

Двамата стигнаха до философски теми за живота и трудностите. Разбира се, не пропуснаха да обсъдят една от ключовите теми, а именно - разликата във възрастта. Марин попита директно дали това я притеснява, а тя каза категорично:

„Не. Това изобщо не ме притеснява.“

Именно тук разговорът им започна да звучи като нещо повече от случаен флирт. Марин показа ясно, че мисли в перспектива, а това силно впечатли дамата:

„Важно е да успеем да синхронизираме очакванията… таймингът е много важен.“

Но докато между тях се зараждаше химия, в останалата част от компанията напрежението не стихваше. Разочарованието и объркването продължаваха да се трупат:

„Няма да се оставя да съм 47-ми вариант“, сподели Вероника.

Финалът на вечерта остави усещане за нещо предстоящо. Както една от участничките го описа:

„Затишие пред буря ще има.“

И ако съдим по искрите между Марин и Мария – тази буря може да дойде точно от най-неочакваното място.

