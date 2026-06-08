В центъра на Шоплука бе приготвена гигантската салата, съставена от традиционните продукти – домати, краставици, лук, чушки, сирене и магданоз. Тя символизира изобилието, общността и българската трапеза, която събира хората заедно.





Снимка: Община Елин Пелин

Приемствеността между поколенията и съхраняването на българската идентичност е основен акцент в ежегодния „Шопски празник - децата и традициите“. Традицията обединява музика, песни, и танци с родови срещи, когато се събират шопски родове от различни поколения. Освен най-голямата шопска салата, в центъра се изви и най-дългото шопско хоро. В него се включиха 359 самодейци от читалищни и фолклорни състави от Община Елин Пелин и Софийска област, а към тях на хорото се хванаха още гости, облечени в народни носии. Снимка: Община Елин Пелин Как и къде е създадена шопската салата? (СНИМКИ) Ето рецептата за класическа шопска салата

Кой измисля шопската салата?

Шопската салата е създадена в средата на XX век като част от усилията на държавно предприятие. Това се случва след Втората световна война с цел да рекламира България като туристическа дестинация.

Снимка: Община Елин Пелин



Според множество източници, включително Уикипедия, идеята е била да се създаде лесна, евтина, вкусна салата, която да се предлага на туристи по Черноморието. Мястото, на което се ражда рецептата е ресторант в популярен и до днес курорт - Св. св. Константин и Елена, съвсем близо до Варна през 1955 г.





Снимка: Община Елин Пелин



Защо салатата се казва „Шопска“? Интересното е, че макар салатата да е създадена на морето, името й идва от съвсем различен регион – Шоплука. Това е нарочно решение – шопите са възприемани като традиционен и твърдоглав български народ. Името „шопска салата“ просто звучи автентично – макар реално шопите никога да не са я готвили в този й вид. Интересното е, че макар салатата да е създадена на морето, името й идва от съвсем различен регион – Шоплука. Това е нарочно решение – шопите са възприемани като традиционен и твърдоглав български народ. Името „шопска салата“ просто звучи автентично – макар реално шопите никога да не са я готвили в този й вид.