24 са най-добрите салати в света, според класация на CNN. Традиционната българска шопската салата също влиза в този списък. Но на кое място?

Най-известната българска салата е популярна и в цяла Югоизточна Европа. Хрупкавата и пъстра шопска салата се приготвя с нарязани зрели домати, печени чушки (обикновено зелени, но понякога червени), краставица, люти чушки (по желание), лук (обикновено червен), заедно с магданоз и натрошено бяло саламурено сирене. Гарнирана е с оцет, олио или зехтин и понякога черни маслини. Името й е свързано с района на Шоплук в Западна България, където най-известното население са шопите. Шопите са възприемани като традиционен и твърдоглав български народ. Името „шопска салата“ звучи автентично – макар реално шопите никога да не са я готвили в този й вид. Цветовете на салатата - червени домати и чушки, зелени краставици и бяло сирене, се свързват и с националния флаг на България.

В класацията на CNN Шопската салата е поставена на осмо място. Не всички обаче са съгласни с това класиране.



Според zenskimagazin Шопската салата е "традиционно ястие, което е неразделна част от македонската трапеза от десетилетия. Въпреки факта, че салатата с пресни домати, краставици, лук, сирене и чушки е дълбоко вкоренена в македонската гастрономия, CNN я посочи като българска салата – вероятно поради липса на информация или данни от регионални източници."

Интересни факти за шопската салата

Шопската салата е създадена в средата на XX век като част от усилията на държавно предприятие.

Това се случва след Втората световна война с цел да рекламира България като туристическа дестинация.

Идеята е била да се създаде лесна, евтина, вкусна салата, която да се предлага на туристи по Черноморието.

Мястото, на което се ражда рецептата е ресторант в популярен и до днес курорт - Св. св. Константин и Елена, съвсем близо до Варна през 1955 г.

Кои са 24-те най-добри салати в света?

Думата „салата” произлиза от древноримската традиция да се осолява маруля — herba salata (“осолени листа”). Това поставя основата на едно хилядолетно гастрономическо пътуване, което продължава и днес.

Панцанела (Италия) – в състава й влиза вчерашен хляб, който се комбинира с домати и зехтин. Салатата е символ на устойчивостта и тосканска простота.

– в състава й влиза вчерашен хляб, който се комбинира с домати и зехтин. Салатата е символ на устойчивостта и тосканска простота. Ница (Франция) – лятна класика от Ница, съчетание от риба тон, яйца, картофи, зелен фасул и други свежи компоненти.

– лятна класика от Ница, съчетание от риба тон, яйца, картофи, зелен фасул и други свежи компоненти. Юшенг (Сингапур) - прави се с настъргани зеленчуци - моркови, репички дайкон, ямс, краставица и маринован джинджифил, заедно със сурова риба.

- прави се с настъргани зеленчуци - моркови, репички дайкон, ямс, краставица и маринован джинджифил, заедно със сурова риба. Наранги (Индия) - прави се с портокали, нарязани червени или зелени люти чушки, моркови, зеле и карамфил.

- прави се с портокали, нарязани червени или зелени люти чушки, моркови, зеле и карамфил. Кацуц (Израел) - направена с прясно нарязана краставица, домат и магданоз, зеленчуците се слагат в купа със зехтин, кошерна сол и лимонов сок. В Близкия изток доматите и краставиците се отглеждат целогодишно, те са евтини и достъпни.

- направена с прясно нарязана краставица, домат и магданоз, зеленчуците се слагат в купа със зехтин, кошерна сол и лимонов сок. В Близкия изток доматите и краставиците се отглеждат целогодишно, те са евтини и достъпни. Нарязана салата (Мексико) – с легендарен дресинг, както и интересни съставки - портокал, ананас, лук, кориандър и люти чушки, заедно с препечени тиквени семки и нарязано авокадо.

– с легендарен дресинг, както и интересни съставки - портокал, ананас, лук, кориандър и люти чушки, заедно с препечени тиквени семки и нарязано авокадо. Gammaldags Pressgurka (Швеция) - с тънко нарязана краставица в смес от оцет, вода, захар, бял пипер и магданоз. Тя е перфектна гарнитура към известните шведски кюфтета и други тежки ястия като печено месо и морски дарове.

- с тънко нарязана краставица в смес от оцет, вода, захар, бял пипер и магданоз. Тя е перфектна гарнитура към известните шведски кюфтета и други тежки ястия като печено месо и морски дарове. Шопска салата (България) – най-известният пример в региона: домати, краставици, чушки, сирена и зехтин — истински вкус на родина.

– най-известният пример в региона: домати, краставици, чушки, сирена и зехтин — истински вкус на родина. Енсалада де Палмитос (Аржентина) - в тази салата може да опитате сърцевината на палмовите листа. Те често се нарязват и консервират за салати в Централна Америка, особено в Аржентина.

- в тази салата може да опитате сърцевината на палмовите листа. Те често се нарязват и консервират за салати в Централна Америка, особено в Аржентина. Лафет Ток (Мианмар) - салата от чаени листа. Бирманският ферментирал чай е опушен и горчив и смесен с пресни зеленчуци, пържен чесън, зелени люти чушки, хрупкави печени фъстъци, пържен боб, сушени скариди и препечен сусам, сервиран върху зеле и с дресинг от рибен сос и сок от лайм вече не звучи толкова странно да е в салата

салата от чаени листа. Бирманският ферментирал чай е опушен и горчив и смесен с пресни зеленчуци, пържен чесън, зелени люти чушки, хрупкави печени фъстъци, пържен боб, сушени скариди и препечен сусам, сервиран върху зеле и с дресинг от рибен сос и сок от лайм вече не звучи толкова странно да е в салата Гръцка салата - известна като "селска салата" в Гърция.

- известна като "селска салата" в Гърция. Pipirrana (Испания) - това е особено освежаваща салата през лятото и подобна на гаспачо.

- това е особено освежаваща салата през лятото и подобна на гаспачо. Сом Тум (Тайланд) - за да направите салатата, чесънът, солта, фъстъците, лютите чушки, захарта и скаридите се начукват на паста и се смесват със сок от лайм и рибен сос,.

- за да направите салатата, чесънът, солта, фъстъците, лютите чушки, захарта и скаридите се начукват на паста и се смесват със сок от лайм и рибен сос,. Салата Коб (САЩ) - богата на протеини - като яйца и бекон.

- богата на протеини - като яйца и бекон. Салата Табуле (Ливан) - магданозът трябва да се нареже на ситно, без да се използва кухненски робот.

- магданозът трябва да се нареже на ситно, без да се използва кухненски робот. Sunomono (Япония) - салатата от японски краставици е типично предястие или гарнитура, която се среща в японските ресторанти по целия свят.

- салатата от японски краставици е типично предястие или гарнитура, която се среща в японските ресторанти по целия свят. Картофена салата (Германия) - салата от Швабския регион, в която влизат винегрет, обикновено приготвен с бульон (телешки или зеленчуков), олио, оцет и горчица.

- салата от Швабския регион, в която влизат винегрет, обикновено приготвен с бульон (телешки или зеленчуков), олио, оцет и горчица. Gado-gado (Индонезия) - сладко-солено-кисела салата със зеленчуци и фъстъчен сос.

- сладко-солено-кисела салата със зеленчуци и фъстъчен сос. Ширази (Иран) - изпозлва се кисел сок, направен от неузряло грозде.

- изпозлва се кисел сок, направен от неузряло грозде. Оливие (Русия) - изглежда проста, но вариации на добавки като зеленчуци (моркови, грах и сладки кисели краставички), яйца и шунка (или пиле, или дори болоня) - плюс майонеза - придават на това ястие неочакван обрат

- изглежда проста, но вариации на добавки като зеленчуци (моркови, грах и сладки кисели краставички), яйца и шунка (или пиле, или дори болоня) - плюс майонеза - придават на това ястие неочакван обрат Валдорфска салата (САЩ) - дресингът е в основата на салатата и започва с паста от аншоа, дижонска горчица, чесън, сок от лайм, черен пипер и стърготини от пармезан, които се сгъват; след това яйчен жълтък за емулгиране и малко сос Уорчестър и зехтин

- дресингът е в основата на салатата и започва с паста от аншоа, дижонска горчица, чесън, сок от лайм, черен пипер и стърготини от пармезан, които се сгъват; след това яйчен жълтък за емулгиране и малко сос Уорчестър и зехтин Тиматим (Етиопия) - топлата смес от подправки умами (тежка на кориандър и червен пипер) не е супер люта - но придава на острата доматена салата много дълбочина.

- топлата смес от подправки умами (тежка на кориандър и червен пипер) не е супер люта - но придава на острата доматена салата много дълбочина. Качумбари (Източна Африка) - лятна основна храна в Източна Африка

