В музея Мадам Тюсо Ню Йорк беше официално представена нова восъчна фигура на световноизвестната актриса и модна икона Зендая. Фигурата е вдъхновена от запомнящата се визия, която тя носеше по време на фен събитието за филма „Dune: Part Two“ в Мексико Сити.

Новата восъчна фигура пресъздава детайлно елегантния стил на актрисата, превърнал се в един от най-обсъжданите моменти около промоцията на филма. Облеклото, прическата и гримът са внимателно изработени, за да отразят както външния ѝ вид, така и нейното уверено присъствие.

По създаването на фигурата е работил екип от професионални артисти, които са отделили месеци за извайване на всеки детайл. Целта им е била не просто да възпроизведат външността на Зендая, а и да уловят нейната харизма и влияние в съвременната поп култура.

Зендая е известна с това, че съчетава успешно кариерата си в киното и телевизията с ролята си на моден вдъхновител. Изборът именно на тази визия подчертава значението ѝ като една от най-влиятелните звезди на новото поколение.

Восъчната фигура вече е част от постоянната експозиция на Мадам Тюсо Ню Йорк и е достъпна за посетители, които желаят да се доближат до образа на актрисата и да се снимат с нея.

