Ергенът Стоян първоначално имаше силен интерес към Пламена, а малко след това и към журналистката Симона. Сега обаче нещо интересно се случи - Мария призна, че има симпатии към него, а той остана повече от доволен.

Мария не успя да впечатли Крис, но подходяща ли е за Стоян?

След като с Крис не й се получи, участничката Мария откровено призна на Стоян, че изпитва симпатии към него, а той беше видимо доволен. Синеокият брокер дори призна, че е усещал нейните погледи върху него още от самото начало. Изглежда тя го вълнува и тепърва ще има развръзка на техните отношения. Но къде остава журналистката Симона?

Симона и Стоян изглеждаха все по-близки. Имаха индивидуални срещи, в които се опознаха и споделяха важни неща един с друг. Химията между тях бе повече от видима, но това сякаш сега остава на заден план. След признанието на Мария от Париж, Стоян е все по-разколебан и емоциите му стават все по-хаотични. Дали това ще повлияе на отношениеята му със Симона или пък той ще съумее да запази баланс?

Коя е по-подходяща за Стоян - Симона или Мария - гласувайте в нашата анкета по-долу.

Коя е по-подходяща за Стоян - Симона или Мария? Симона 0

Мария 0 Резултати Гласувай

