Мария дойде чак от Париж, за да търси любовта в "Ергенът" 5 и то специално заради ергенът Крис, но нещата не се получиха точно така както тя го бе планирала. След романтичната вечеря с Кристиян и двамата осъзнаха, че не са един за друг.

Начетената дама направи неочакван обрат в своите действия - насочи интереса си към сионекия брокер Стоян и дори му призна как се чувства. Той от своя страна беше доволен, но и откровено сподели, че го е очаквал.

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.

Ти си леко крейзи

"Усещам как ме гледа Мария още от самото начало!" - призна Стоян. По всичко си личеше, че той не е безразличен към нея и му е интересно как биха се развили нещата между тях.

Мария му сподели, че го намира за нестандартен и дори леко "крейзи", но в хубавия смисъл на думата. А той се развълнува от нейните думи. Стана ясно, че тя определено го е заинтригувала. Може пък точно той да е нейния ерген и това да е началото на нещо много красиво и нежно. Дали ще се преоткрият напълно и дали ще продължат отношенията си Мария и Стоян - тепърва ще разберем. А Крис изглежда доста щастлив в компанията на Елеонора.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER