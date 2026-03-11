Алия и Марин от "Ергенът" се опознават на индивидуална среща, а искрите между тях са повече от видими. Още с идването си в имението на любовта, красавицата направи силно впечатление на Марин, но сега за първи път двамата имат време да си поговорят повече и да задълбочат отношенията си.

Алия е нежно момиче, което признава, че вярва във вселената и нейните знаци, затова не се притеснява за нищо. Марин, от своя страна, споделя, че би искал да се свърже повече с деликатния свят на изкуството и да задълбочи познанството си с Алия. Но коя е тя всъщност и какво знаем за чаровницата?

Една изневяра, която променя всичко

Алия е знае какво иска и знае как да си го вземе. Признава, че е преживяла изневеря и това я е накарало да промени много от възгледите си в живота. Фундаментално за Алия е с мъжа до себе си да имат еднакви ценности, той да е интелигентен и да е с добро сърце като нейното. Идва в България преди почти 10 години, за да завърши висшето си образование, но остава тук заради любовта. Тя обаче я разочарова и сега Алия отново е с отворено сърце, което иска да сподели с правилния човек. Вярва, че може да срещне любовта навсякъде, включително и в „Ергенът“, стига да има химия.

В социалните си мрежи участничката често споделя забавни видеа. Обожава цветя и дори е завършила курс по флористика.

Каква е по професия Алия?

Алия е на 32 г., родом от Казахстан. По професия е художничка.

Алия се присъединява към "Ергенът" със специална черна роза от водещия – Наум. Дава заявка, че влиза в „Ергенът“ и за тримата ергени.

Алия обожава да прекарва време навън с приятелките си и е навсякъде с любимото си бяло пухкаво куче. Участничката има афинетет към танците и духовните практики - медитация, йога. Алия неведнъж е споделяла, че е много привързана към животните и цени всяка минута с тях, собено когато има време за разходки сред природата.

Как ще се развият нещата между нея и Марин – предстои да разберем.

