В свят, в който динамичното ежедневие често оставя грижата за собственото здраве на заден план, верига фитнеси Next Level и Flais обединяват усилия в партньорство с Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, за да насърчат дамите да поставят здравето си на първо място.

В рамките на инициативата ще бъдат предоставени 6 000 ваучера за 15% отстъпка от пакет профилактични прегледи - “Профилактика за жената”, от които можете да се възползвате до края на април 2026 г.

Ваучерите се подаряват на всички дами, дошли да тренират или да се насладят на спа от 08.03.2026 г., на рецепциите във всеки клуб на Next Level или Flais до изчерпване на количествата.

Кампанията поставя акцент върху идеята, че грижата за тялото има много измерения – тя съчетава активното движение и здравословния начин на живот с редовната медицинска профилактика.

Превенцията – най-силният инструмент срещу заболяванията

Редица медицински изследвания показват, че ранната диагностика играе ключова роля в борбата с онкологичните заболявания. Според данни на World Health Organization, ракът на гърдата е най-често диагностицираното злокачествено заболяване при жените, като ежегодно в света се регистрират около 2,3 милиона нови случая.

Друг значим здравен проблем е ракът на маточната шийка, който остава с приблизително 660 000 нови случая годишно в световен мащаб. Специалистите подчертават, че голяма част от тези заболявания могат да бъдат открити в ранен стадий, когато нямат симптоми, именно чрез профилактични прегледи.

Ролята на активния начин на живот

Освен медицинската профилактика, другият ключов фактор за поддържане на добро здраве е физическата активност. Редовните тренировки подпомагат работата на сърдечно-съдовата система, регулират хормоналния баланс и поддържат здравословно телесно тегло – фактори, които имат пряко значение за превенцията на редица хронични заболявания.

Все повече научни изследвания обръщат внимание и на ролята на мускулната маса като важен показател за дългосрочно здраве. Данни в областта на спортната медицина показват, че поддържането на добра мускулна маса е свързано с по-добър метаболизъм, по-здрава костна система и по-бавно функционално стареене на организма. Именно затова силовите тренировки се разглеждат като ключов елемент в поддържането на жизнеността и физическата устойчивост с напредването на възрастта.

В този контекст спортът все по-често се възприема не само като средство за добра форма и визия, а като важна част от цялостната грижа за здравето – редом до навременната профилактика и медицинските прегледи.

Колко често трябва да се правят профилактични прегледи?

Специалистите препоръчват редовните профилактични прегледи да се превърнат в навик и да не се изчаква наличие на симптоми, тъй като често те се появяват в напреднал стадий при социално значимите заболявания.

Обикновено се препоръчва:

гинекологичен преглед и цитонамазка – веднъж годишно;





Колпоскопия като част от скрининга при жени над 30 години;





преглед на гърдите (ехография или мамография) – профилактично след 40-годишна възраст или по-рано при повишен риск.

Тези изследвания позволяват откриването на изменения още в ранен етап, когато лечението е значително по-ефективно.

Малки стъпки с голямо значение

Съвместната инициатива на Next Level, Flais и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда цели именно това – да насърчи повече жени да отделят време за себе си и за собственото си здраве.

Грижата за тялото не се изчерпва само с активния начин на живот или само с медицинските прегледи – тя е комбинация от движение, информираност и редовна профилактика. А понякога една малка стъпка – като профилактичен преглед или нов тренировъчен навик – може да направи голяма разлика в дългосрочен план.