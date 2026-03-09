Нели Гайдарова е част от традицията на гвардейците в България и за нея това е кауза. Да бъде гвардейка за нея е сбъдната детска мечта. На 24 г. тя успешно жонглира между карабината, смяната на пелени и доенето на крава.
Още като дете, Нели Гайдарова мечтаела да стане един от гвардейците и често се разхождала пред Президентството. Сбъдва мечтата си и вече 5 години е гвардеец. За това много й помага спортата й кариера - 7 г лека атлетика и 3 г. самбо и джудо.
ГВАРДЕЕЦ
Влиза в историята на Национална гвардейска част като първата жена, дала пълен караул от 8:00 до 20:00 часа.
За да бъде достоен представител на гвардейска част, освен дълг и чест, се изисква и добра физическа подготовка. Как протича тренировъчния й ден Нели Гайдарова споделя в интервю за "Преди обед".
Орловото перо е много важна част от зимната униформа на гвардейците. А също и малиненочервеният мундир, кушак с бридж и ботуши с шпори. Точно с тях е облечена Нели и към момента.
МАЙКА И ФЕРМЕР
Освен гвардейската роля, Нели има и друга, изключително важна - тази на майка. Тя се грижи малката си дъщеря, за дома и отглеждането на кравите на село. За нея България е нещо най-свято и лично.
Професия гвардеец всъщност е доста тежка. За да стане човек гвардеец трябва не само да има отлични познания, но и много добра подготовка в различни области. Гвардейците са лицето на българската държавност и затова критериите за подбор са сред най-високите в Българската армия.
Сред основните изисквания са:
- Ръст: Трябва да бъдете с височина между 175 см и 185 см.
- Тегло: Нормално съотношение между ръст и тегло (без видимо затлъстяване).
- Външни белези: По тялото (особено по лицето и ръцете) не трябва да има татуировки или белези, които са видими, когато сте в униформа.
Има редица трудни изпити, които са не само за обща култура, но и по специфични предмети.
Трудно ли е да съчетава майчинството с професията гвардеец - вижте във видеото.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER