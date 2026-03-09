Нели Гайдарова е част от традицията на гвардейците в България и за нея това е кауза. Да бъде гвардейка за нея е сбъдната детска мечта. На 24 г. тя успешно жонглира между карабината, смяната на пелени и доенето на крава.

Още като дете, Нели Гайдарова мечтаела да стане един от гвардейците и често се разхождала пред Президентството. Сбъдва мечтата си и вече 5 години е гвардеец. За това много й помага спортата й кариера - 7 г лека атлетика и 3 г. самбо и джудо.

ГВАРДЕЕЦ

Влиза в историята на Национална гвардейска част като първата жена, дала пълен караул от 8:00 до 20:00 часа.

За да бъде достоен представител на гвардейска част, освен дълг и чест, се изисква и добра физическа подготовка. Как протича тренировъчния й ден Нели Гайдарова споделя в интервю за "Преди обед".

Орловото перо е много важна част от зимната униформа на гвардейците. А също и малиненочервеният мундир, кушак с бридж и ботуши с шпори. Точно с тях е облечена Нели и към момента.

МАЙКА И ФЕРМЕР

Освен гвардейската роля, Нели има и друга, изключително важна - тази на майка. Тя се грижи малката си дъщеря, за дома и отглеждането на кравите на село. За нея България е нещо най-свято и лично.

Професия гвардеец всъщност е доста тежка. За да стане човек гвардеец трябва не само да има отлични познания, но и много добра подготовка в различни области. Гвардейците са лицето на българската държавност и затова критериите за подбор са сред най-високите в Българската армия.

Сред основните изисквания са:

Ръст: Трябва да бъдете с височина между 175 см и 185 см .

Тегло: Нормално съотношение между ръст и тегло (без видимо затлъстяване).

Външни белези: По тялото (особено по лицето и ръцете) не трябва да има татуировки или белези, които са видими, когато сте в униформа.

Има редица трудни изпити, които са не само за обща култура, но и по специфични предмети.

Трудно ли е да съчетава майчинството с професията гвардеец - вижте във видеото.

