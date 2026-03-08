На 9 март църквата почита 40-те войници от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от император Лициний (IV в.).

Празникът е известен още като Четиридесет мъченици Севастийски, Св. четиресе или Младенци.

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV век. Когато император Лициний започнал гонение срещу християните, тези войници веднага били заловени и затворени от управителя Агрикола. Отначало той ги похвалил за добрата им служба и им обещал пари, и повишения, ако се отрекат от вярата си. Но един от войниците му отговорил: "Ако ние не вредим на държавата, като следваме Евангелието, а по-скоро й помагаме с нашата изрядна служба, защо ни обвинявате за вярата ни, която създава добри хора и води до похвални дела?". Агрикола разбрал, че няма да успее да ги убеди и затова заповядал да ги изтезават.

После в мразовитата зимна нощ ги хвърлили в студените води на едно езеро. Изтезанието било ужасно, но мъчениците не склонили да се отрекат от вярата си. Само един от тях се пречупил, но веднага го заменил един от стражите, който се присъединил към безстрашните мъченици. На сутринта всички били в безпомощност от премръзването, затова ги извадили от водата и ги доубили. Това станало в 320 г. Скоро след смъртта им започнали да почитат подвига им. А цар Иван Асен Втори построил в Търново храм в тяхна чест по случай победата си на този ден - 9 март 1230 г.

Снимка: iStock

Имен ден и традиции за празника

Имен ден празнуват всички, носещи имената Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка.

Празнуват още Вивиан и Вивиана, тъй като името е с латински произход и означава "жив", "живеещ".

С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято, времето се затопля и всички буболечки, змии и гущери излизат от дупките си.

На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, както и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.

Снимка: iStock

Сред обичаите на празника основно място заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред – паленето на огньове, прескачането им, удрянето по железни предмети и наричането: "Бягайте, змии и гущери, на 40 разкрача".

Поверието е, че на този ден не трябва да се провлачва конец, за да не се въдят змии и не се споменава името на влечугите.

