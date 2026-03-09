Историята на Малина от Кнежа се превърна в един от най-разтърсващите случаи в историята на "Бригара Нов дом". Оказва се, че понякога дори най-красивият ремонт не е достатъчен, за да спаси едно детство, ако основата на семейството е разклатена.

Към днешна дата малката Малина е изведена от средата, в която е живяла, по информация на "Подай ръка". В продължение на повече от 8 месеца от екипа полагат усилия, за да създадат по-добър живот за майката и детето. Търсят и екипа на “Бригада нов дом” с молба за включване в каузата им. Мария Силвестър и бригадата от майстори не просто влизат в дома, но и в живота на Малина и нейната майка, за да го променят към по-добро. Историята на малкото момиче получи широк отзвук и разчувства много от феновете на предаването.

Живот сред руини и тишина

Малина расте в сянката на огромна лична трагедия – загубата на баща си. преди някой да разбере за случилото се. Този ужас оставя незаличима следа, а бедността само задълбочава травмата. "Бях сама в тази къща! Уплаших се! Мислех си да чакам мама, виках, всеки ми отказа." С помощта на жена от Кнежа се обаждат на Спешна помощ, а пристигналите лекари потвърждават смъртта на баща й. Малина и нейната майка живеят в условия, които трудно могат да бъдат наречени човешки - без баня, без течаща вода. 11-годишното момиче се къпе на двора, " в легенче".

Обединени в името на едно бъдеще

Фондация „Подай ръка“ първа припознава каузата на момичето. В продължение на повече от осем месеца екипът полага неимоверни усилия да подпомогне семейството. Виждайки мащаба на нуждите, те се обръщат към Мария Силвестър и Бригада Нов дом. Благодарение на това партньорство, мечтата на Малина става реалност – тя получава своя собствена, светла и модерна детска стая, а зазиданите спомени от мизерията са заменени от уют и сигурност. Целта на всички е една: да се даде шанс за нов старт.

"Проблеми, чао!"

Когато "Бригада Нов дом" влизат в живота на Малина, за нея има и една специална изненада. Малкото момиче споделя, че обожава водата, затова от екипа я качват на лодка. "Проблеми, чао!" - с тази кратка реплика Малина споделя всичко, което има да каже на останалото на сушата. Животът й до този момент никак не е бил лек. Целта на Мария Силвестър и екипът е поне за малко да я откъснат от всичко тежко и да й създадат хубав спомен.

Горчивият обрат: Извеждането на Малина

За Малина предстои една истинска среща предизвикателство - да види новия си дом. От старата й стая, в която имаше огромни дупки под прозорците, не остава и следа! Пространството е превърнато в истинска приказка - с тапет на огромен розов замък на стената, шкафчета, легло, климатик и снимка с Мария Силвестър и разходката с лодка за спомен.- казва Малина на майсторите, след като вижда напълно проебразената кухня, хладилникът, пълен с храна и коридора, който преди е пазел кошмари.

Въпреки материалното преобразяване на дома, скоро след края на ремонта става ясно, че проблемите в семейството са много по-дълбоки от липсата на течаща вода. От фондация „Подай ръка“ споделят за поредица от „смущаващи и силно обезпокоителни ситуации“ от страна на майката. Въпреки желанието им да запазят целостта на семейството – мисия, в която досега винаги са успявали – в случая с Малина това се оказва невъзможно. Опасенията освен за психическото здраве на Малина вече са и за физическото й оцеляване. Търси съдействие от:

Министерството на труда и социалната политика ;

; Държавната агенция за закрила на детето ;

; Спешна помощ (тел. 112).

Светлина в края на тунела

Макар пътят към щастието да се оказа много по-криволичещ, отколкото всички очакваха, новините днес са обнадеждаващи. Към днешна дата Малина е в безопасност. По думите на хората, които неотлъчно следят случая ѝ от организацията - „Малина е добре – изключително щастлива, напълно обгрижена и заобиколена от много любов.“

Случаят на Малина е болезнено напомняне, че социалната промяна е комплексен процес. Историята на това момиченце остава като символ на това, че най-важният покрив над главата на едно дете не са тухлите и керемидите, а сигурността, спокойствието и любовта.

Вижте повече във видеото.

