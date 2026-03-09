Цветелина Цветкова е автор на книгите с главен герой лейди Гергана - издания, на които мнозина са се превивали от смях. За какво става дума? Жена от Северозапада се влюбва в англичанин и следват поредица от комични ситуации. Описват лейди Гергана така „Тя не говори като другите жени. Нито се държи като такава. Но пък е забавна, работлива, мила и сърцата.“ Като създател на лейди Гергана, би трябвало и Цветелина Цветкова да има от нейните черти. Каква е тя, 'убав ли е тоа живот и как да се лекуваме със смях ни сподели тя в подкаста "Малки разговори".

Сега обаче я каним да се включи в поредицата "Писмо до мама", в която известни личности пишат писмо до своите майки, разкривайки неизказани досега емоции и случки.

"Здравей, мамо,

Седнах да ти пиша това писмо и се замислих колко отдавна не сме си писали. Пишем си всеки ден по две, три думи, чуваме се, но не е същото. Помниш ли, когато бях студентка в първи курс и ти ми изпращаше колети с плодове и зеленчуци. Пишеше ми писма върху кашони от банани. Някои от тях съм си запазила. Помня и как ходех всеки ден до пощата, да ти се обаждам по телефона, за да не се притесняваш. Тогава говорехме много лесно. Ти беше майката, аз бях детето. Въпреки че си била почти дете, когато съм се родила. Толкова се гордеех, че имам млада и луда майка. Помниш ли, когато ходеше с мен на дискотека и момчетата те сваляха. Защото беше толкова хубава! Още си хубава. Ти беше непобедима, беше моят герой. Ти можеше да оправиш всичко, когато се счупи. Можех да се върна при теб, ако нещо ме уплаши, ако имам проблем. Ти ги решаваше всичките. И аз ти казвах всичко, нищо не ти спестявах. Когато замина далеч и се разделихме физически за много дълго време, ти се правеше, че всичко е наред, че не ти е мъчно, че се справяш. А аз избрах да вярвам, че това е така, защото ти беше супер герой, нямаше как да не е така. Докато един ден не рухна по телефона, беше ти дошло много всичко.

Тогава разбрах, че не си неразрушима, че си човек. Че понякога си слаба, въпреки че продължаваше да твърдиш обратното. И тогава го разбрах, мамо. Спрях да ти казвам всичко, за да не те тревожа. Започнах да се справям без теб. Децата не познават истински родителите си. И може би не трябва, докато са още деца.

Снимка: Личен архив

Истинското запознаване идва после. Много пъти си казвала, че имаш чувството, че вече не ме познаваш. Че не споделям с теб, че крия неща. Аз пораснах, мамо. Вече съм голям човек. Не съм малко момиче. Справям се, защото ти ме научи. По твоя начин, инстинктивно, с грешки, както можеш, но с толкова много любов. И аз направих много грешки, сигурно ще направя още.

Може би ще са различни от твоите, ще са си моите грешки, и те ще ме научат на още неща. Може би не ти харесва как точно ми се стече животът, но това е моят живот, мамо. Аз си го харесвам. Може би съм те разочаровала толкова много пъти, но ние просто сме различни. Може би понякога си искала да съм друга, и аз съм искала да мислиш по друг начин, да правиш нещата различно да си друга, и аз не знам каква. Вече нищо не искам, мамо. Искам само да караш колело. Искам да си върнеш вкуса към живота, защото аз го обичам толкова много, защото ти ме научи на това.

Снимка: Личен архив

От теб ми е смехът, от теб ми е любопитството, ти ме научи да летя. Ти ми даде границите и свободата. Искам да се смеем и да те болят ребрата от смях. Да ходим на море и да обсъждаме хората по плажа. Да си казваме, че ние сме най-хубави. Искам и да се научим да си казваме, че се обичаме. Кога стана толкова трудно?

Снимка: Личен архив

Благодаря ти, че винаги се гордееш с мен. Че си ми гръб. Че ме научи да съм добър човек, а сега все ми казваш, да не съм толкова добра, защото хората са лоши. Ама то е късно вече. Искам да си щастлива. И да не се притесняваш за мен. Защото аз съм добре, мамо. Ти ме научи."

Връзката между майка и дъщеря е специална. Именно затова през целия месец март темата ни ще бъде посветена на майките и дъщерите - техните избори, здраве, любов, безсъние и причини да са щастливи. Ако сте пропуснали останалите писма от поредицата, наваксайте тук.

