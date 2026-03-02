Връзката между майка и дъщеря е специална. Именно затова през целия месец март темата ни ще бъде посветена на майките и дъщерите - техните избори, здраве, любов, безсъние и причини да са щастливи. В специалния ни проект "Писмо до мама" известни дъщери ще напишат писмо до своите майки - разкривайки неизказани досега емоции и случки.

Първа в него се включва днес Елица Кънчева - репортер и продуцент на предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, която написа красиво и трогателно писмо до своята майка - популярната тв водеща Лили Вучкова!

"Всичко красиво и цветно на само във външността ми, а и в характера ми е от теб. От теб са ми сините очи и светлата коса. Усмивката ми е от теб. И онзи малък пламък в очите, който свети постоянно, дори когато чуе нещо лошо. От теб са ми лекотата в душата и способността хорските думи като стрели да не ме засягат. От теб е любовта ми към децата. Но не онази престорената, а искрената – че детето е твой приятел.

Снимка: Личен архив

Израснах с образа ти на принцеса. Не просто защото си ми майка. Споменът ми за теб от детството е на онази жена, винаги гримирана и фризирана за ефир и облечена с най-красивите и цветни тоалети. Шкафът ти с гримове и бижута беше съкровищница, която обичах да тършувам. Ти изгради у мен образа на майка и образа на жена. И още нещо – образа на съпруга.

Снимка: Личен архив

Най-естественото нещо е детето да следи отношенията на родителите си с любопитство и да си мисли кое ще повтори и кое няма в своя бъдещ път. И много неща си мислех, че не искам да повтарям. Но, уви, оказа се, че точно те са ми най-ценният урок сега. И точно по тях искам да ти приличам. Като дете бях „момичето на тати“, но сега съм „жена като мама“. И за двамата съм благодарна на съдбата, че ме изпрати при вас. И на двамата приличам в различни аспекти.

Снимка: Личен архив

Но днес е твоят ден. И искам да знаеш, че искам да имам твоята сила и кураж. Разбира се, че ще мечтая в професионален план да имам като твоя успех, но това не е важното. Искам да имам твоята пластичност на душата, да умееш винаги да се усмихнеш. Да постигна това приятелство с децата ми и да бъда впечатляващата женска половина на една равнопоставена двойка. Ти си моят пример и аз винаги ще те следвам."

С обич,

Твоята Елица

Снимка: Личен архив

