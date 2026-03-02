8 март не е просто ден за за букет цветя и любим шоколад - това е международен празник на жените, отбелязван по различен начин в различните краища на света. Нека проследим как празнуват дамите в далечни държави.

Русия - красота, подаръци и семейни събирания

В Русия 8 март е официален национален празник. Жените получават цветя, сладки и мили подаръци, а семействата организират специални вечери. Много компании правят мини-тържества за служителките си, а в градовете се провеждат концерти и театрални представления, посветени на жените.

Китай - почивен ден за жените

В Китай някои служителки имат специален почивен ден. В училища и фирми се провеждат малки тържества. Типичните подаръци са символичните - цветя, сладки или сувенири. Целта е да се отбележи ролята на жените в обществото и в работата, както и да се наблегне върху уважителното отношение към дамите.

Италия - символът на мимозата

В Италия жълтата мимоза е символ на женската сила и възраждането на природата - пролетта. Жените получават мимози от приятели и колеги или любим човек, а празничните вечери често се посвещават на събирания с приятелки. В някои градове се организират изложби и културни събития, посветени на жените.

Япония - фестивал на момичетата

В Япония - Hina Matsuri (3 март) се води официалния празник на момичета и по-зрели дами. Макар да не е точно 8 март, традицията на почитането на жените продължава през целия месец. В домовете се поставят кукли Хина, а се приготвят специални сладки и ритуални ястия и така целия март месец се превръща в подарък за дамите.

Африка - танци, песни и женски общности

В много африкански страни 8 март се отбелязва с танци, песни и големи събирания в женски общности. Ритуалите символизират здраве, плодородие и благоденствие. Празникът е и повод да се отпразнуват постиженията на жените в обществото.

Етиопия - ден на женската сила

В Етиопия жените на различна възраст се събират на специални събития, обсъждат социални инициативи, пеят и танцуват. Празникът съчетава забава с менторство - от по-възрастните към по-младите дами.

Снимка: Getty Images

Латинска Америка - празник и активизъм

В страни като Мексико и Аржентина 8 март има двойна роля - празник и ден на протести за женски права. Жените организират паради, културни събития и обществени инициативи, съчетавайки традицията с активизъм.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER