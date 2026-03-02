Млада, стилна и уверена - Джена Ортега се превърна в един от най‑обсъжданите образи на червения килим по време на тазгодишните Actor Awards. Тя се появи с нежна дантелена рокля с висока цепка, която успя да провокира умовете на публиката и определено привлече огромно внимание.

Дантела, перли и поглед, който казва всичко

Красивата актриса се появи на червения килим в рокля, вдъхновена от бельото, от колекцията Fall/Winter 2026 на дизайнера Кристиян Коуан (Christian Cowan). Тоалетът бе изработен от деликатна, луксозна дантела. С дълбоко деколте и висока цепка, които подчертаха фигурата й, придавайки еротика и провокирайки съзнанието. Макар и провокативна, визията беше добре обмислена и умерена. Не пошло, а с изтънчена естетика и стил, който перфектно резонираше с темата на събитието - "репрезентиране на холивудския блясък от 20‑те и 30‑те години“.

Джена допълни аутфита с прозрачни, сиви чорапи до бедрото, черни обувки на висок ток и няколко деликатни аксесоара — включително черно нежно бижу около врата и перли, които добавиха ретро шик към цялостната визия.

Готическа естетика и винтидж романтика - Джена Ортега го може

В грима си актрисата беше заложила на драматични елементи в тъмен, готически нюанс - силно подчертани очи и дълбок нюанс на червено червило, които допълваха нейната уникална интерпретация на темата за вечерта. С този стилен, опушен грим, тя отново затвърди артистичната си позиция на "готик принцеса". Роклята на Джена Ортега се открои сред редица визии, които черпеха вдъхновение от епохата на класическия Холивуд.

Еволюция на червения килим

Това не е първата поява на Ортега на подобно бляскаво събитие, но визията ѝ тази година показва как актрисата уверено развива своя индивидуален стил. В минали наградни сезони тя тя вече е успявала да впечатли публиката с по‑готически и драматични облекла, но този път представи по‑сложен, артистичен баланс между тъмна естетика и силна индивидуалност.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER