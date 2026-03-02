На 1 март 2026 г. в Shrine Auditorium в Лос Анджелис бе проведена 32-та бляскава церемония на SAG Actor Awards 2026 - наградите, които досега бяха известни като Screen Actors Guild Awards.
Събитието, водено от Кристен Бел, отличи най-изявените актьори и актриси в киното и телевизията за изминалата година, само две седмици преди наградите Оскар. Ето кои са наградените артисти.
Филмови категории
Най-добър актьорски състав в игрален филм:
„Sinners“ - победител
Най-добра актриса за водеща роля - филм
- Джеси Бъкли (Jessie Buckley) — „Hamnet“ — победител
- Роуз Бърн — „If I Had Legs I’d Kick You“
- Кейт Хъдсън — „Song Sung Blue“
- Чейс Инфинити — „One Battle After Another“
- Ема Стоун — „Bugonia“
Най-добър актьор за водеща роля - филм
- Майкъл Б. Джордан (Michael B. Jordan) - „Sinners“ - победител
- Тимоти Шаламет — „Marty Supreme“
- Леонардо ди Каприо — „One Battle After Another“
- Итън Хоук — „Blue Moon“
- Джеси Племънс — „Bugonia“
Най-добра актриса за поддържаща роля - филм
- Ейми Мадигън (Amy Madigan) - „Weapons“ - победител
- Одеса А’Зион
- Ариана Гранде
- Унми Мосаку
- Теяна Тейлър
Най-добър актьор за поддържаща роля - филм
- Шон Пен - „One Battle After Another“ - победител
- Майлс Катън
- Бенисио дел Торо
- Джейкъб Елорд
- Пол Мескал
- Телевизионни категории
Най-добър ансамбъл в комедиен сериал:
„The Studio“ - победител
Най-добра актриса в комедиен сериал
- Катрин Хан — „The Studio“
- Катрин О’Хара (Catherine O’Hara) - „The Studio“ - победител
- Джена Орегa — „Wednesday“
- Жан Смарт — „Hacks“
- Кристен Уиг — „Palm Royale“
Най-добър актьор в комедиен сериал
- Сет Роугън (Seth Rogen) - „The Studio“ - победител
- Айк Баринхолц
- Адам Броди
- Тед Дансън
- Мартин Шорт
Най-добър ансамбъл в драматичен сериал
„The Pitt“ - победител
Най-добра актриса в драматичен сериал
- Кери Ръсел - „The Diplomat“ - победител
- Брит Лоур
- Паркър Пози
- Рия Сийнхорн
- Аими Лу Уд
Най-добър актьор в драматичен сериал
- Ноа Уайл (Noah Wyle) - „The Pitt“ - победител
- Стърлинг К. Браун
- Били Крудъп
- Уолтън Гогинс
- Гари Олдман
Други награди
Най-добър каскадьорски екип – телевизионен сериал
„The Last of Us“ - победител
Най-добър каскадьорски екип – игрален филм
„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ - победител
Награда за цялостно творчество (Life Achievement Award)
Харисън Форд
