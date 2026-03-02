На 1 март 2026 г. в Shrine Auditorium в Лос Анджелис бе проведена 32-та бляскава церемония на SAG Actor Awards 2026 - наградите, които досега бяха известни като Screen Actors Guild Awards.

Събитието, водено от Кристен Бел, отличи най-изявените актьори и актриси в киното и телевизията за изминалата година, само две седмици преди наградите Оскар. Ето кои са наградените артисти.

Филмови категории

Най-добър актьорски състав в игрален филм: 

„Sinners“ - победител

SAG 2026: Най-емоционалните моменти – от шокираща победа до неочаквани сълзи (СНИМКИ)

Най-добра актриса за водеща роля - филм

  • Джеси Бъкли (Jessie Buckley) — „Hamnet“ — победител
  • Роуз Бърн — „If I Had Legs I’d Kick You“
  • Кейт Хъдсън — „Song Sung Blue“
  • Чейс Инфинити — „One Battle After Another“
  • Ема Стоун — „Bugonia“

Най-добър актьор за водеща роля - филм

  • Майкъл Б. Джордан (Michael B. Jordan) - „Sinners“ - победител
  • Тимоти Шаламет — „Marty Supreme“
  • Леонардо ди Каприо — „One Battle After Another“
  • Итън Хоук — „Blue Moon“
  • Джеси Племънс — „Bugonia“

Най-добра актриса за поддържаща роля - филм

  • Ейми Мадигън (Amy Madigan) - „Weapons“ - победител
  • Одеса А’Зион
  • Ариана Гранде
  • Унми Мосаку
  • Теяна Тейлър

Най-добър актьор за поддържаща роля - филм

  • Шон Пен - „One Battle After Another“ - победител
  • Майлс Катън
  • Бенисио дел Торо
  • Джейкъб Елорд
  • Пол Мескал
  • Телевизионни категории

Най-добър ансамбъл в комедиен сериал:

„The Studio“ - победител

Най-добра актриса в комедиен сериал

  • Катрин Хан — „The Studio“
  • Катрин О’Хара (Catherine O’Hara) - „The Studio“ - победител
  • Джена Орегa — „Wednesday“
  • Жан Смарт — „Hacks“
  • Кристен Уиг — „Palm Royale“

Най-добър актьор в комедиен сериал

  • Сет Роугън (Seth Rogen) - „The Studio“ - победител
  • Айк Баринхолц
  • Адам Броди
  • Тед Дансън
  • Мартин Шорт

Най-добър ансамбъл в драматичен сериал

„The Pitt“ - победител

Най-добра актриса в драматичен сериал

  • Кери Ръсел - „The Diplomat“ - победител
  • Брит Лоур
  • Паркър Пози
  • Рия Сийнхорн
  • Аими Лу Уд

Най-добър актьор в драматичен сериал

  • Ноа Уайл (Noah Wyle) - „The Pitt“ - победител
  • Стърлинг К. Браун
  • Били Крудъп
  • Уолтън Гогинс
  • Гари Олдман

Други награди

Най-добър каскадьорски екип – телевизионен сериал
„The Last of Us“ - победител

Най-добър каскадьорски екип – игрален филм
„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ - победител

Награда за цялостно творчество (Life Achievement Award)
Харисън Форд

А най-добрите визии на SAG Actor Awards 2026 - вижте тук:

Звездите пренаписват холивудския блясък на SAG Awards 2026: Ето кои бяха най-добрите визии (ГАЛЕРИЯ)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER