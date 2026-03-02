Неделя вечер, в първия ден от месец март, се превърна в истински празник на талантите. Холивудският елит се събра в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос Анджелис за наградите на Гилдията на актьорите (SAG) 2026. Церемонията обедини на едно място легенди като Харисън Форд и изгряващи звезди като Джейкъб Елорди и Чейс Инфинити, а в ролята на водеща влезе очарователната Кристен Бел.

Трогателното завръщане на Майкъл Джей Фокс

Снимка: Getty Images

Началото на вечерта беше посветено на личните истории и пътя към славата. Докато камерата преминаваше през лицата на Кейт Хъдсън и Тейана Тейлър, залата буквално избухна в бурни аплодисменти, когато се спря върху Майкъл Джей Фокс.

64-годишният актьор, който през последните години рядко се появява публично заради битката си с Паркинсон, сподели изключително емоционални спомени. Той разказа за началото на кариерата си и за срещата със съпругата си Трейси Полан в сериала

„Аз съм Майкъл Джей Фокс. Аз съм баща и съм актьор“, заяви той гордо и остави публиката без дъх.

Емоционално сбогуване с Катрин О'Хара

Един от най-разтърсващите моменти се оказа посмъртното признание за великата Катрин О'Хара. Тя беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал за ролята си в „Студиото“, а създателят на шоуто Сет Роугън прие наградата от нейно име. Той едва сдържаше сълзите си, докато описваше нейната доброта и щедрост. Камерите уловиха Джена Ортега, Катрин Хан и Сам Рокуел, които също плачеха в публиката, почитайки паметта на актрисата, която ни напусна през януари.

Изненадата на вечерта

Докато всички залагаха на Тимъти Шаламе или Леонардо ди Каприо, голямата сензация дойде в категорията за най-добър актьор. Майкъл Б. Джордан грабна статуетката за феноменалното си превъплъщение в близнаци във филма „Грешници“. Самият той изглеждаше напълно невярващ на успеха си. В емоционалната си реч той призна, че изобщо не е очаквал да спечели, и благодари на майка си, че го е подкрепяла от първите му стъпки пред камерата.

Признание за Ейми Мадиган на 75

Снимка: Getty Images

Надпреварата при жените също поднесе вълнуващ момент. Ейми Мадиган спечели наградата за поддържаща роля във филма „Оръжия“ и не скри радостта си от факта, че най-накрая получава подобно признание на 75-годишна възраст. Тя разсмя всички присъстващи, когато се пошегува с външния вид на статуетката, сравнявайки я с кукла Кен, на която децата са смъкнали панталоните.

Легендарният Харисън Форд и хаотичният Уди Харелсън

83-годишният Харисън Форд получи почетната награда за цялостен принос, но връчването ѝ беше съпроводено от доста странен момент. Уди Харелсън изнесе хаотичен монолог, в който обърка името на Форд с това на Ди Каприо и дори се скара на публиката, че не реагира достатъчно бурно на шегите му.

Въпреки това, самият Харисън Форд беше самата елегантност. Той сподели, че се чувства истински късметлия, че все още има работа, която го предизвиква.

„Малко е странно да получавам такава награда в средата на кариерата си“, пошегува се легендата, подчертавайки, че не приема успеха си за даденост.

Гафове и „тенис на маса“

Не всичко през нощта премина по план. Скечовете на водещата Кристен Бел, включващи мачове по тенис на маса и странна фигурка на Тимъти Шаламе, започнаха да дотежават на публиката и се превърнаха в лека загуба на време. Стърлинг К. Браун също допусна гаф, като се спъна в предварително написаните си реплики по време на сценка с Джанел Джеймс, но за щастие успя да излезе от ситуацията с чувство за хумор.

Още от церемонията за наградите SAG 2026 вижте в галерията най-горе.

