17 февруари отбеляза Лунната Нова година, която постави, според китайски календар, началото на годината на Огнения Кон. Това енергийно интензивно събитие се случи в изключителна конфигурация – в същия ден като новолуние и слънчево затъмнение в знака Водолей.

Китайският лунен календар почита 12 животни всяка година. Всяко животно е свързано с един от петте елемента: Земя, Дърво, Огън, Метал и Вода. Настоящата комбинация – Кон и Огън – се случва само веднъж на 60 години. И винаги бележи промяна, а понякога и известна драма.

„Преходът от годината на Змия, в която бяхме, към Огнен Кон не е мек. Точно обратното - силно интензивен е. Разтърсва. Принуждава те да се оттървеш от неща, която ме носили твърде дълго – така както змията сменя кожата си“, казва духовният коуч Стефано Атитюд пред Vogue.

Всъщност Конят е „ян“ енергия: динамична, жизнена, смела. Това е животно, което символизира сила, свобода, движение напред, кураж и мощ. Тези характеристики се усилват от Огъня – ярък елемент, който представлява дързост, страст и действие.

Отсега до 6 февруари 2027 г. – когато ще навлезем в годината на Огнената Коза, нещата ще се ускорят, старите модели ще отпаднат и трансформацията ще придобие форма. Но това е и интензивна динамика, която може да бъде разрушителна, ако не бъде овладяна.

Ето пет неща, които да избягвате през годината на Огнения Кон, според Атитюд.

Импулсивни решения

С Огнения Кон може да почувствате спешност да действатe, дори импулсивно. Да изпратите онова съобщение, да напуснете работа, да бъдете радикални в решенията си… В момента това може да ви изглежда като яснота. Но често е по-скоро пренасищане.

Тази година не ви призовава да се движите бързо - тя призовава да бъдете в съответствие със себе си, преди да продължите напред. Движението в синхрон трансформира живота, движението като бягство само премества проблема.

Да действате с пълна пара, но без посока

В тази динамична година, когато всичко ще се ускорява, стоенето на място ще стане почти неудобно. Но всъщност, трябва да вървим в правилната посока. Защото бързото движение не винаги е знак за напредък.

Истинският въпрос не е: „Какво още мога да направя?“, а: „Това, което правя, води ли ме към живота, който дълбоко усещам като правилен за мен?“

Нереалистични обещания

С Огъня всичко изглежда възможно наведнъж - да се излекувате, да промените живота си, най-накрая да бъдете себе си. Но често това не е визия, а енергиен пик. Огненият Кон дава импулс, но не и постоянство: той разкрива какво остава, когато вълнението утихне. Мнозина ще дадат големи обещания и после ще разочароват себе си, защото са действали от емоция, а не от ангажимент.

Затова трябва да предприемате малки, повтарящи се действия всеки ден. Вашата трансформация ще дойде от това, което повтаряте в тишина, а не от това, което заявявате с интензитет.

Да правите всичко сами

Тази година мнозина ще нарекат „независимост“ това, което всъщност е затвореност, за да избегнат уязвимост. Но Огънят усилва всичко – и сами ще прегорите по-бързо и ще се лутатате по-дълго в мислите си.

Силата ви не е в това да не се нуждаете от никого, а в съзнателния избор с кого да продължите напред. Изолацията защитава егото, взаимоотношенията развиват душата.

Да бъркате интуицията с реакцията

През следващите месеци често ще си казвате: „Просто не го усещам“ и ще вярвате, че това е интуицията ви. Но често това е просто страхът да приемете по-истинска версия на себе си.

Конят следва сърцето, дори когато е неудобно, а не когато е успокояващо. Затова, преди да вземете реактивно решение, се запитайте: „Това помага ли ми да раста - или ме смалява?“

