След една от най-горещите, най-чаканите и най-истински целувки в "Ергенът" 5 - тази между Марин и Михаела, възникна важен въпрос. Как ще се развият отношенията му с Алия, на която определено е хвърлил око? И натиска ли тя бутоните му умишлено?

Целувката като висша форма на доверие

За да е сигурна и спокойна Михаела, Марин реши да направи крачка напред и да я целуне за първи път. Целувката беше страстна, емоционална и искрена, но какво означава това за химията, която споделя с Алия?

Красивата Алия има рожден ден, а също бе и една от трите поканени дами, които Марин беше избрал да участват с него в актьорското предизвикателство. Дали защото има повод, или защото е наистина силно привлечен от нея, къдравият ерген държеше да покани точно зеленооката чаровница на тази среща.

Провокация или просто химия?

След целувката му с Михаела обаче нещата май се промениха. Между него и Алия отново се усети силно привличане и желание. Той дори призна, че иска да я целуне, но няма да го направи, а полсле побърза да сподели този факт и случилото се на срещата им със сладката Михаела. Не целува две жени едновременно и е абсолютно честен с фаворитката си. Ако и в реалността е такъв, то той наистина е мъж мечта. Но дали е напълно искрен и опитва ли се да потисне емоциите си към Алия в името на това да не нарани чувствата на Михаела?

След като малката Михаела разбра за случилото се по време на срещата му с художничката, тя беше убедена, че Алия умишлено натиска Марин и, че не одобрява такъв тип женско поведение.

