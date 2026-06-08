От 1 юли цената на електроенергията за битовите потребители в България се увеличава средно с около 2,6%, показват решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Увеличението е различно за отделните електроразпределителни дружества, но за много домакинства по-големият проблем може да се окаже не самото поскъпване, а ежедневните навици, които тихомълком надуват сметките.

ТОП 5 грешки, които увеличават сметките за ток

Климатикът работи неправилно

Една от най-честите грешки е оставянето на климатика да работи неефективно през целия ден или настройването му на прекалено ниска температура. Според специалисти по климатични системи по-икономично решение е температурата да бъде повишавана с няколко градуса, когато няма никого вкъщи, вместо уредът да работи на максимален режим непрекъснато.

Хладилникът ви е стар

Хладилникът е сред малкото уреди, които работят 24 часа в денонощието. По-старите модели често изразходват значително повече енергия от съвременните енергийно ефективни уреди. Според експерти подмяната на стар хладилник може да доведе до осезаеми икономии в дългосрочен план.

Претоварвате пералнята и съдомиялната

Колкото и парадоксално да звучи, както полупразните, така и претоварените уреди могат да увеличат разхода на електроенергия. Енергийните експерти препоръчват използване на икономичните програми и пускане на уредите при оптимално натоварване.

Лоша изолация

През лятото хладният въздух излиза през неуплътнени прозорци и врати, а климатикът работи по-дълго, за да компенсира загубите. Според специалисти подобряването на изолацията е сред най-ефективните начини за намаляване на енергийните разходи.

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Оставяте светлините включени

На пръв поглед дребен пропуск, но оставянето на осветление в празни помещения също се натрупва във времето. Замяната на старите крушки с LED осветление е една от най-препоръчваните мерки за намаляване на потреблението на електроенергия.