Сметките за ток на домакинствата у нас се очаква да се повишат средно с близо 3%, а тези за парно – с около 4,5–6% от 1 юли, според предложенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Макар увеличението да е различно за отделните доставчици, новите цени се покачват в традиционно натоварения летен сезон и стават основна тема на разговор във всяко домакинство.

Хората вече започват да търсят начини да намалят разходите си. Добрата новина е, че често не са нужни скъпи ремонти или инвестиции в нови уреди. Според експерти по енергийна ефективност от International Energy Agency, European Commission и U.S. Department of Energy именно ежедневните навици могат да окажат осезаемо влияние върху месечната сметка.

Ето кои са най-често препоръчваните мерки от експерти

1. Изключвайте уредите от контакта, когато не ги използвате

Телевизори, конзоли, зарядни устройства, кафе машини и микровълнови печки продължават да консумират електроенергия дори в режим на готовност (standby).

Според U.S. Department of Energy така наречените „вампирски уреди“ могат да формират до 5–10% от потреблението на електроенергия в дома.

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2. Пускайте пералнята само когато е пълна

Половин празната пералня изразходва почти същото количество ток и вода, както и пълната.

Експертите препоръчват използването на икономични програми и пране при по-ниски температури, когато тъканите го позволяват.

3. Перете на 30°C вместо на 60°C

Най-големият разход при прането идва от загряването на водата.

Според анализи на European Commission Energy Efficiency преминаването от 60°C към 30°C може да намали разхода на електроенергия за едно пране с над 50%.

4. Използвайте разумно бойлера

Бойлерът е сред най-големите консуматори в домакинството.

Специалистите препоръчват температура между 55°C и 60°C, която е достатъчна за ежедневна употреба и същевременно ограничава излишния разход на електроенергия.

5. Не оставяйте хладилника да работи до топлинен източник

Хладилникът работи денонощно и всяка допълнителна степен топлина го натоварва. Експертите съветват:

да не се поставя до печка или фурна

да има достатъчно пространство за вентилация

да не се държи вратата отворена продължително време

6. Почиствайте филтрите на климатика

С наближаването на летните горещини климатикът отново ще бъде сред най-използваните уреди.

Замърсените филтри затрудняват работата му и увеличават потреблението на електроенергия. Производителите препоръчват редовно почистване поне веднъж месечно през активния сезон.

7. Използвайте LED крушки

LED осветлението консумира значително по-малко електроенергия от традиционните крушки и има много по-дълъг живот.

Според International Energy Agency LED технологиите могат да намалят разходите за осветление с до 80%.

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8. Не включвайте съдомиялната наполовина

Същото правило важи и за съдомиялната машина – пълният капацитет означава по-добра енергийна ефективност. Икономичните програми обикновено използват по-ниска температура и по-малко електроенергия.

9. Проветрявайте умно през лятото

Вместо да охлаждате дома през целия ден с климатик, проветрявайте рано сутрин и късно вечер. Ако спуснете щорите и завесите през най-горещите часове на деня, също можете да намалите температурата в помещенията с няколко градуса.

10. Изключвайте осветлението в празните стаи

Звучи очевидно, но според проучвания на енергийни агенции това остава един от най-често пренебрегваните навици. Особено в домакинства с деца или повече членове на семейството малките ежедневни спестявания могат да се натрупат значително в края на месеца.

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