Завесите често са пренебрегван детайл в дома, въпреки че играят важна роля за поддържането на свежестта и качеството на въздуха. Въпреки че на пръв поглед може да изглеждат чисти, те бързо натрупват прах, цветен прашец, дим и неприятни миризми.

Няма единно правило за това колко често трябва да се перат, но повечето експерти препоръчват интервал от три до шест месеца. В градските апартаменти обаче, както и в домовете с домашни любимци или пушачи, завесите трябва да се перат по-често, приблизително на всеки три месеца. В помещения като кухнята и банята този период е още по-кратък поради влага и мазнини.

Причината за това е, че завесите действат като филтър, който предпазва въздуха от примеси, което с течение на времето може да повлияе на здравето на домакинството. В допълнение към измиването, се препоръчва и редовна поддръжка, като например прахосмукачка или изтръскване между две основни почиствания.

Снимка: Canva

Преди пране е важно да проверите етикета на плата. Повечето материали като памук и полиестер могат да се перат в пералня на деликатен цикъл и ниска температура, докато по-деликатните материи, като коприна или кадифе, изискват химическо чистене.

След пране е най-добре да ги оставите да изсъхнат на въздух по естествен път, за да избегнете повреда на материала и свиване, а ако се върнат на корниза за завеси, докато са още леко влажни, няма да имат нужда от допълнително гладене.