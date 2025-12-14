Сякаш мазнините се натрупват по кухненските уреди и шкафове почти за една нощ. Обикновено с това се справя обикновен почистващ препарат от магазина, но в търговската мрежа спрейовете често са пълни с химикали, а не са и никак евтини. Ако комбинирате няколко съставки, можете да си направите собствен спрей за премахване на мазнините, който ще почисти всяка повърхност до блясък - гарантирано!

Рецепти за изцяло натурални обезмаслители

В зависимост от това какво обезмаслявате, може да искате да използвате различна комбинация от следните естествени съставки:

Оцет

Сода бикарбонат

Кастилски сапун

Веро

Етерични масла

Натурални добавки (цитрусови кори, борови клонки, билки като розмарин и градински чай)

Ключовите съставки тук са оцетът, препаратът за миене на съдове или кастилският сапун и содата за хляб, всички от които могат да атакуват мазнините по различни начини. Оцетът е киселина, която може да помогне за разкъсване на връзките, които задържат мазнините върху повърхностите. Сапуните (кастилският или сапунът за миене на съдове) съдържат повърхностноактивни вещества, които помагат на водата и маслото да се комбинират, което улеснява отстраняването на мазнините от повърхностите. Содата за хляб е алкална (противоположното на киселината) и може да помогне за разграждането на мазнините, плюс това е лек абразив, който може да помогне за проникването и изтъркването на замърсяванията.

Етеричните масла и други естествени добавки могат да помогнат за повишаване на почистващата сила, но също така да осигурят приятен, свеж аромат и да балансират по-агресивните съставки като оцет.

Ако комбинирате съставки, за да си направите собствен спрей за обезмасляване, придържайте се към съставките, изброени по-горе, и избягвайте смесването на опасни химикали – особено белина и амоняк, които могат да създадат токсични изпарения.

Снимка: iStock

Обезмаслител за дърво и естествен камък

Почистването на замърсявания от дървени шкафове и естествен камък може да бъде особено сложно. Агресивните химикали могат наистина да навредят на покритието, но нежните почистващи препарати може да не свършат достатъчно добра работа по почистването на мазнините. Експертите обикновено препоръчват добавяне на няколко капки кастилски сапун или препарат за миене на съдове към няколко чаши топла вода, за да се почистят добре повърхностите.

Използвайте около 8 чаши топла вода и 3 капки течен препарат за миене на съдове или кастилски сапун, за да направите този прост почистващ препарат.

Многофункционален обезмаслител

Въпреки че комбинацията от сапун и вода по-горе вършеше чудесна работа за почти всичко, ако искате нещата да са съвсем прости, комбинация от оцет, препарат за миене на съдове и вода също се справя чудесно с уредите от неръждаема стомана и керамичните плочки.

За тази рецепта добавете чаша оцет към 3 чаши топла вода, с няколко капки кастилен или течен сапун. Напръскайте, оставете го да престои 15 минути и след това избършете. Някои от по-лепкавите петна може да изискват паста от сода бикарбонат. След това избършете всичко с влажна кърпа, за да отмиете препарата.

Снимка: iStock

Как да използвате натурален обезмаслител

Преди да започнете с търкането, уверете се, че разбирате как да използвате тези рецепти по правилния начин.

Обезмаслявайте редовно

Колкото по-дълго време минава между сесиите за чистене, толкова по-трудно ще бъде да се свърши работата. Много експерти препоръчват да се прави това поне веднъж месечно.

Първо направете точков тест

В зависимост от това какво обезмаслявате, особено ако е материал като камък или дърво, които могат лесно да се повредят от грешна комбинация от съставки, най-добре е да тествате върху малка площ, преди да се заемете с цялото място.

Оставете го да престои малко

Ако избършете обезмаслителя веднага, няма да му дадете време да подейства и да разтвори мазнините – което означава много повече работа за вас. Оставете го да престои 15 минути (или дори за една нощ на някои от най-трудните за обезмасляване места – като вътрешността на фурната).

Изплакнете остатъците обилно с влажна кърпа

Без значение какъв вид натурален почистващ препарат използвате, оставянето му върху повърхността твърде дълго може да я повреди или дори да привлече мръсотия.

Подсушете повърхностите

Отделянето на малко време, за да подсушите повърхностите с чиста кърпа, не само ще помогне за предотвратяване на петна или повреди от влага, но и може да ви подскаже, ако сте пропуснали някое място. (Ако парцалът ви за сушене изглежда „залепва“ за дадено място, може да се наложи да повторите процеса на почистване).

