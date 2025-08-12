Със завръщането на модата на ретро кухните, се наблюдава истинска вълна от впечатляващи цветни уреди. Които на всяка цена искаме да имаме.

Но факт е, че кухненските уреди са инвестиция – и често е трудно да ги подменим, особено ако тези, които притежаваме са напълно функционални. Ето защо мнозина ентусиасти прибягват до едно хитро решение – и боядисват уреди. Всякакви: от мащабни като перални и съдомиялни машини до по-малки като миксер или микровълнова печка.

Така че ако търсим лесен и бюджетен начин да освежим дизайна на кухнята си, боядисването на уредите е гениална идея. А има и безброй примери може да видим в социалните мрежи.

Преди да запретнем ръкави, е нужно да обмислим някои неща - от подготвителната работа до намирането на подходящата боя. Ето какво трябва да имаме предвид.

Никога да не боядисваме чисто нов уред

Стар уред, който все още работи добре, но изглежда сиво и неугледно, е най-добрият кандидат за нов слой боя.

Добра защита

Въпреки че можете да боядисвате по-малки уреди отвън, при големите уреди, като съдомиялни машини и печки, може да се наложи да боядисваме и отвътре. За целта е важно да се уверим, че уредът е изключен от контакта. След това трябва да отстраним всички дръжки или емблеми, както и да защитим пода и околните шкафове с кърпи и бояджийска лента.

Подготвка

След като почистим старателно повърхността, за да премахнем всякакви мазни наслоявания, нужно е леко да го шлифоваме – най-добре с шкурка със зърненост 180. Лекото абразивно износване ще даде добре възможност на грунда да се „захване“. Важно е да изберем грунд на водна основа, предназначен за метал и други твърди, гланцови повърхности.

Правилна боя

Емайловите бои са най-подходящи за финален слой. Те са специално формулирани, за да изсъхнат до трайно, гланцово покритие.

Търпение

Целият процес – включващ подготовка и боядисване, може спокойно да се направи от един човек. И все пак, ще ни е нужно някакво време – затова е добре да отделим по-голямата част от уикенда, предвид и, че ще трябва да изчакваме между съхненето на слоевете.

Един добър съвет от Good Housekeeping e използването на бояджийски пистолет, който ще ускори целия процес.

Как да почистим след "кошмарен" ремонт - гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK