През зимните месеци сухата кожа на ръцете е често срещан проблем. Студеният въздух, ниската влажност, честото миене и използването на дезинфектанти водят до нарушаване на естествената защитна бариера на кожата. Резултатът е опъване, лющене, зачервяване и дори болезнени напуквания.
Основни причини за суха кожа през зимата
- Ниски температури и вятър, които изсушават кожата
- Сух въздух в отопляеми помещения
- Често миене на ръцете с агресивни сапуни
- Липса на редовна хидратация и защита
Как да предпазим кожата на ръцете
Използвайте подходящ крем за ръце
Избирайте кремове с богата текстура, съдържащи съставки като глицерин, урея, масло от шеа, пантенол или керамиди. Нанасяйте крем след всяко миене на ръцете и преди лягане.
Мийте ръцете с хладка, не гореща вода
Горещата вода допълнително изсушава кожата. Използвайте щадящи, хидратиращи сапуни без силни аромати и алкохол.
Носете ръкавици навън
Ръкавиците предпазват кожата от студа и вятъра. Препоръчително е да са от естествени материали, които не дразнят кожата.
Ограничете употребата на дезинфектанти
Когато е възможно, предпочитайте миене с нежен сапун вместо честа употреба на дезинфектанти на алкохолна основа.
Правете подхранващи грижи
Веднъж или два пъти седмично може да нанасяте по-плътен крем или маска за ръце и да оставяте да подейства за по-дълго време, например през нощта.
Кога да потърсим специалист
Ако сухотата е съпроводена със силно напукване, кървене, сърбеж или не се повлиява от стандартна грижа, е добре да се консултирате с дерматолог. В някои случаи проблемът може да е свързан с кожно състояние като екзема или контактен дерматит.
