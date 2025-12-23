През зимните месеци сухата кожа на ръцете е често срещан проблем. Студеният въздух, ниската влажност, честото миене и използването на дезинфектанти водят до нарушаване на естествената защитна бариера на кожата. Резултатът е опъване, лющене, зачервяване и дори болезнени напуквания.

Основни причини за суха кожа през зимата

Ниски температури и вятър, които изсушават кожата

Сух въздух в отопляеми помещения

Често миене на ръцете с агресивни сапуни

Липса на редовна хидратация и защита

Снимка: iStock

Как да предпазим кожата на ръцете

Използвайте подходящ крем за ръце

Избирайте кремове с богата текстура, съдържащи съставки като глицерин, урея, масло от шеа, пантенол или керамиди. Нанасяйте крем след всяко миене на ръцете и преди лягане.

Мийте ръцете с хладка, не гореща вода

Горещата вода допълнително изсушава кожата. Използвайте щадящи, хидратиращи сапуни без силни аромати и алкохол.

Снимка: iStock

Носете ръкавици навън

Ръкавиците предпазват кожата от студа и вятъра. Препоръчително е да са от естествени материали, които не дразнят кожата.

Ограничете употребата на дезинфектанти

Когато е възможно, предпочитайте миене с нежен сапун вместо честа употреба на дезинфектанти на алкохолна основа.

Правете подхранващи грижи

Веднъж или два пъти седмично може да нанасяте по-плътен крем или маска за ръце и да оставяте да подейства за по-дълго време, например през нощта.

Кога да потърсим специалист

Ако сухотата е съпроводена със силно напукване, кървене, сърбеж или не се повлиява от стандартна грижа, е добре да се консултирате с дерматолог. В някои случаи проблемът може да е свързан с кожно състояние като екзема или контактен дерматит.

