Часът, в който закусвате, може да бъде толкова важен, колкото и самата храна. Идеалното време за закуска, за да се храните пълноценно и да не напълнявате, е преди 08:30, казва диетоложката Саманта Касети пред Today.

Тя подчерта, че всяко хранене е важно, но закуската е с особено значение.

„Сутрин тялото ни е естествено настроено да поема и смила храната. Това се случва благодарение на циркадния ритъм, който влияе на всичко - от съня през настроението до метаболизма“, обясни Касети.

Според нея от метаболитна гледна точка закуската преди 08:30 е идеална, тъй като тогава организмът е най-чувствителен към инсулин: „Това означава, че може да обработва въглехидратите по-ефективно, да регулира по-добре нивата на кръвната захар и да бъде по-енергичен през целия ден“.

Освен това Касети добави, че закуската има косвен ефект върху здравето на сърцето. Тя разказа за проучване, което установи връзка между навика да се закусва късно и развитието на сърдечно-съдови заболявания.

Според учените за оптимално здраве трябва да закусвате не по-късно от девет сутринта и да вечеряте не по-късно от девет вечерта.

