Чиа пудингът и овесените ядки, приготвени от предната вечер са идеални за бърза и питателна закуска, но двете имат различни ползи за тялото. Докато чиа семената залагат на Омега-3 мастни киселини и ни държат сити за по-дълго време, овесът осигурява комплексните въглехидрати и бета-глюкани, които поддържат сърдечното здраве, сочи Real Simple.

Когато търсим нещо бързо за хапване, с което да започнем деня си, няма по-подходящо от чиа пудинга или овесените ядки. И двете храни могат да бъдат приготвени по различни начини с любими добавки – плодове и ядки. Но коя от тях е по-добра за вас?

Битката на здравословните закуски

За мозъка и тънката талия

Основна сила на чиа семената е съдържанието на Омега-3 мастни киселини, казват д-р Шахиназ Солиман и д-р Риту Салуджа-Шарма. Те влияят положително върху здравето на мозъка, ограничават възпаленията и подобряват сърдечносъдовото здраве.

Освен това, чиа семената са пълни с разтворими фибри, които не само подхранват добрите бактерии в червата, но и забавят храносмилането. Именно това свойство ги прави толкова ефективни за по-дълга ситост и стабилни нива на кръвната захар.

Д-р Риту Салуджа-Шарма допълва, че пудингът доставя и важен растителен протеин за мускулите, както и калций и магнезий – ключови за костите.

Енергия за целия ден и сърдечен защитник

Овесените ядки са шампион, когато става въпрос за сърдечно здраве. Според д-р Солиман, те са богат източник на фибри и протеини от комплексни въглехидрати, което гарантира трайна енергия през целия ден. Ключовият елемент в овеса е бета-глюканът – разтворим фибър, който има доказан ефект за понижаване на лошия холестерол.

Когато се приготвят с мляко, овесените ядки стават и важен източник на калций и витамин D, а съдържащите се в тях желязо и В-витамини подпомагат производството на енергия и здравето на червените кръвни клетки.

Чиа или овес за закуска?

И двамата експерти са единодушни – и двете закуски са отлични, стига да са част от балансиран режим на хранене. Д-р Солиман смята, че изборът зависи от личните нужди. Ако целта ви е по-дълго усещане за ситост и грижа за червата – изберете чиа пудинг. Ако пък имате нужда от трайна енергия, мускулно възстановяване и подкрепа за сърцето – изберете овесените ядки.

Д-р Салуджа-Шарма дава леко предимство на домашно приготвения чиа пудинг, защото осигурява сходен протеин, но добавя и незаменимите Омега-3 мазнини, калций и магнезий, докато овесът е по-добър източник на желязо и цинк.

Как да направите закуските си още по-добри?

Независимо какво изберете, най-важно е как го приготвяте. Д-р Салуджа-Шарма съветва да избягвате добавената захар и да бъдете умни при избора на течност и добавки:

Ако залагате на растителни млека, соевото мляко добавя значително повече протеин от бадемовото или овесеното.

Добавете свежи плодове за антиоксиданти и ядки или семена за допълнителни мазнини и протеин.

Използвайте канела или ванилия за вкус, без да прибягвате до подсладители.

