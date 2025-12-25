Коледното пазаруване може да бъде истинско предизвикателство за всеки родител, дори ако сте световноизвестна звезда. Актьорът Нийл Патрик Харис признава, че тази година списъкът с желания на дъщеря му го е оставил без думи.

Празниците в дома на Нийл Патрик Харис и Дейвид Бъртка винаги са били популярни с много креативност. С порастването на децата им обаче, техните изисквания към Дядо Коледа стават все по-сериозни. В скорошно интервю звездата от „Как се запознах с майка ви“ разкри, че 15-годишната му дъщеря Харпър е поставила в списъка си предмет на стойност 2000 долара, което предизвика вълна от коментари сред последователите му, съобщава People.

Когато желанията надхвърлят бюджета

Нийл Патрик Харис споделя с усмивка, че тийнейджърските години носят със себе си и нови финансови измерения на празничната радост. Макар да не разкрива точния предмет, актьорът признава, че високата цена от 2000 долара не е единственият проблем.

„Най-голямото ми предизвикателство е, че на всеки два или три дни тя иска нещо ново“, откровено споделя той. Това поставя родителите в деликатната ситуация да балансират между желанието да зарадват децата си и нуждата да ги научат на стойността на парите.

Малките деца срещу големите изисквания

През годините близнаците на Харис – Харпър и Гидиън – често са изненадвали баща си с екстравагантни молби. Преди време те са искали „космическа ракета в реален размер“ и „къща за кукли, в която можеш да влезеш“. Сега обаче, на 15-годишна възраст, Харпър се е насочила към по-скъпи подаръци, които отразяват нейните нови интереси.

Нийл Патрик Харис подчертава, че въпреки материалните желания, за него и Дейвид остава приоритет семейството да прекарва време заедно.

„Обичаме да готвим, да гледаме филми и просто да си почиваме с кучетата. Това са истинските моменти, които ни зареждат“, допълва Дейвид Бъртка.

Урок по умереност

Случаят на Харис е повод за много родители да се замислят за границите, които поставят по време на празниците. Актьорът често използва социалните си мрежи, за да покаже, че дори в Холивуд традициите и моралните ценности са по-важни от цената на подаръка. Дали Харпър е получила мечтания дар под елхата, остава тайна, но едно е сигурно – в дома на Харис и Бъртка хуморът и любовта винаги са в изобилие.

Припомняме, че Нийл Патрик Харис и неговият съпруг – актьорът и шеф-готвач Дейвид Бъртка, са горди родители на 15-годишните близнаци Харпър Грейс и Гидиън Скот. Децата се появиха на бял свят през 2010 г. с помощта на сурогатна майка, а двамата бащи съзнателно избраха никога да не разкриват кой от тях е биологичният родител на всяко от децата. За тях семейството е единно цяло, изградено върху безрезервна подкрепа и много хумор – качества, които ясно личат и в начина, по който се справят с тийнейджърските капризи по празниците.

Нийл Патрик Харис и Дейвид Бъртка сключиха официален брак през септември 2014 г. на интимна церемония в Италия, след като бяха заедно в продължение на 10 години. Преди това, през 2011 г., след легализирането на еднополовите бракове в Ню Йорк, те разкриха, че са се сгодили още преди пет години, но са чакали момента, в който съюзът им ще бъде признат от закона.

