Пролетта не е само сезонът на слънчевите дни – за учениците тя означава и една от най-очакваните почивки в учебната година. Пролетната ваканция е идеалният момент за почивка, пътуване или просто време със семейството. Ето кога ще бъде тя през 2026 г. и какво трябва да знаят родителите.
Датите за пролетната ваканция през 2026 г.
През 2026 година пролетната ваканция в България е разделена според класовете:
За учениците от I до XI клас - от 4 април до 13 април включително, а за тези от XII клас - от 8 април до 13 април включително.
Това означава, че по-малките ученици ще имат малко по-дълга почивка, докато зрелостниците ще се върнат по-бързо към подготовката за матурите.
Защо точно тези дати?
Пролетната ваканция традиционно се определя така, че да съвпада с Великденските празници. През 2026 г. Великден се пада на 12 април, което обяснява защо почивката е именно в този период.
Така учениците получават възможност да прекарат празника със семейството си.
Как да се възползвате максимално от ваканцията
Пролетната ваканция е идеален момент за:
- кратко пътуване в България или чужбина
- време със семейството около Великден
- почивка от натовареното ежедневие
- наваксване с учебния материал (особено за по-големите ученици)
Все повече семейства използват този период за мини ваканции, защото времето вече е по-меко, а туристическите места все още не са пренаселени.
Какво следва след пролетната ваканция?
След края на почивката започва един от най-важните периоди в учебната година:
- подготовка за матури (XII клас)
- национално външно оценяване за IV, VII и X клас
- финалните седмици преди края на учебната година
Затова пролетната ваканция често е последният по-дълъг отдих преди финалния учебен спринт.
