Пролетта не е само сезонът на слънчевите дни – за учениците тя означава и една от най-очакваните почивки в учебната година. Пролетната ваканция е идеалният момент за почивка, пътуване или просто време със семейството. Ето кога ще бъде тя през 2026 г. и какво трябва да знаят родителите.

Датите за пролетната ваканция през 2026 г.

През 2026 година пролетната ваканция в България е разделена според класовете:

За учениците от I до XI клас - от 4 април до 13 април включително, а за тези от XII клас - от 8 април до 13 април включително.

Това означава, че по-малките ученици ще имат малко по-дълга почивка, докато зрелостниците ще се върнат по-бързо към подготовката за матурите.

Кога настъпва астрономическата пролет през 2026 г. и защо времето ще ни изненада?

Защо точно тези дати?

Пролетната ваканция традиционно се определя така, че да съвпада с Великденските празници. През 2026 г. Великден се пада на 12 април, което обяснява защо почивката е именно в този период.

Така учениците получават възможност да прекарат празника със семейството си.

Снимка: iStock

Как да се възползвате максимално от ваканцията

Пролетната ваканция е идеален момент за:

  • кратко пътуване в България или чужбина
  • време със семейството около Великден
  • почивка от натовареното ежедневие
  • наваксване с учебния материал (особено за по-големите ученици)

Все повече семейства използват този период за мини ваканции, защото времето вече е по-меко, а туристическите места все още не са пренаселени.

Ново проучване: Децата получават телефони твърде рано!

Какво следва след пролетната ваканция?

След края на почивката започва един от най-важните периоди в учебната година:

  • подготовка за матури (XII клас)
  • национално външно оценяване за IV, VII и X клас
  • финалните седмици преди края на учебната година

Затова пролетната ваканция често е последният по-дълъг отдих преди финалния учебен спринт.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER 