Точно 40 на брой, ръчно навити парчета от тел - Риана изуми с визията си на Мет Гала 2026 година. Световноизвестната поп изпълнителка мина по червения килим с рокля скулптура Margiela Couture на Glenn Martens.

Ежегодното събитие за набиране на средства за Института по костюми към Метрополитън музей на изкуствата в Ню Йорк, отбеляза новата изложба на „Изкуство на костюмите“. Събитието може да се похвали със звезден списък с поканени влиятелни гости от всички области на културата.

Металните къдрици на Риана са специално изработени ръчно по поръчка на дългогодишния й стилист Юсеф Харниц. Само седмица преди събитието той открива студио в Ню Йорк с главен дизайнер Дженифър Бер. В студиото навиват на ръка всяка една от поръчаните къдрици от специална тел и ги навиват в определени форми така, че да прилепнат към главата на Риана. Отделните метални струни се пръскат със спрей, за да придобият блясък. Целта е да се създаде индустриална визия, която обаче и да е елегантна.

Стилистът на Риана иска косата да бъде пригладена плътно назад към главата и къдриците да стоят като вълни от метал. Дженифър Бер ръчно изработва четиридесет телени къдрици в различни форми, които да бъдат поставени върху главата на поп звездата. Телта е покрита с тъмен бронз и след това ръчно боядисана със злато, за да придаде на метала разнообразни измерения.

В половината къдрици са вградени кристали Swarovski в цвят шампанско и черни диаманти. След това Юсеф Харниц закрепва всяко от парчетата в косата й и ги наслоява за максимален блясък.

Припомняме, че Риана присъства за първи път на благотворителното събитие на Института през 2007 г. През 2015 г обаче появата й затвърди статута й на една от най-атрактивните гости на събитието. Тогава Мет Гала бе в подкрепа на „Китай: През огледалото“, а поп звездата се появи на червения килим с величествена жълта рокля на Guo Pei с наметало, обшито с кожа. Така Риана мигновено стана част от модната история, спечелвайки си място в много класации.

На Met Gala 2025 Риана закъсня, пристигнайки след 22:00 часа. Но чакането си заслужаваше. Тогава тя се появи и разкри, че очаква третото си дете с партньора си A$AP Rocky, облечена в мъжки костюм от вълна по поръчка, проектиран от Марк Джейкъбс.Това беше подходяща визия за дрескода Tailored for You на Met Gala, който отдаваше почит на чернокожия денди с акцент върху костюмите по поръчка.

