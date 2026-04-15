Колкото и яйца да изядете по Великден, винаги остава прилично количество от тях в хладилника. Как да сготвите нещо бързо и лесно с тях? Направете ги с кайма, оформени като кюфтета, а не по традиционния начин като руло „Стефани“. Така ще получите ефектeн мини вариант на известното ястие.

Нужни продукти:

6 сварени яйца и 2 сурови яйца

1 кг кайма (свинска или смес)

1 филия хляб

3 бр. средно големи моркова

3-4 кисели краставички

1 глава кромид лук

Подправки по желание и вкус: сол, кимион, мащерка, чубрица, пресен магданоз

100 г кашкавал за поръсване

Начин на приготвяне:

Обелете яйцата и сложете да се сварят морковите. Към каймата добавете филия накиснат във вода и отцеден хляб, както настърганият на дребно кромид лук, двете сурови яйца, нарязания на ситно магданоз, както и сол и подправки, които предпочитате. Омесете каймата и нарежете сварените моркови и киселите краставички на дребни кубчета и ги добавете към нея.

Разбъркайте добре и увийте всяко от сварените яйца с част от замесената кайма. Така ще се получат красиви кръгли кюфтенца, които нареждате върху хартия за печене и поставяте в предварително загрята на 180 градуса фурна.

Така приготвените яйца ще се изпекат по-бързо от нормалното руло „Стефани“, защото са по-малки и топлият въздух достига по-лесно до тях. След около 30 минути може да проверите дали каймата е сготвена и да добавите настъргания кашкавал, за да може да се разтопи и леко да се запече във фурната за още 5 минути.

Сервирайте със свежа салата или гарнитура по желание.

