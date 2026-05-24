След боледуване и престой в болницата, почина майката на обичаната певицата Софи Маринова. Самата тя сподели новината със своите фенове, съкрушена от тежката загуба и определи майка си като "най-скъпия човек в живота ми".

В емоционална публикация в профила си в Инстаграм изпълнителката разкри, че майка ѝ е починала.

„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си“, написа певицата. Преди около месец стана ясно, че майката на Софи Маринова има здравословни проблеми и състоянието ѝ е налагало хоспитализиране, но тогава певицата не разкри повече подробности. В интернет публикацията си Софи Маринова съобщава още, че временно прекъсва професионалните си ангажименти, за да бъде до семейството и близките си през този мрачен и тежък период.

„В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми. Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането“, пише още обичаната и талантлива изпълнителка.

Новината предизвика множество реакции в социалните мрежи - фенове, последователи, близки и приятели подкрепиха певицата и изкаха своите най-искрени съболезнования. В публичното пространство липсват официални медицински данни или детайлна информация за конкретно заболяване, от което е страдала майката на Софи Маринова, но самата певица е споделяла, че майка й понякога изпитва сериозно затруднение с дишането и „не й достига въздух“, но без други подробности.