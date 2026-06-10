Кристиян Генчев и Елеонора Кабакчиева от последния сезон на „Ергенът“ продължават своята любовна приказка и извън предаването. След като се сгодиха на остров Бали, двамата не спират да споделят красиви моменти заедно – както на екзотични дестинации, така и на тенис корта.

Оказва се, че влюбените са почитатели на тениса. Те показаха как загряват преди демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който ще се проведе на 12 юни. Двойката демонстрира добри умения с ракетите и успя да направи няколко впечатляващи разигравания.

За спортната среща Крис бе избрал къси шорти и спортни обувки, а Елеонора впечатли с класическа тенис визия. Тя носеше елегантна бяла тенис рокля без ръкави с прилепнала горна част и разкроена пола с набори, която осигурява свобода на движение и същевременно подчертава женственото излъчване. Визията ѝ бе завършена с тенис козирка – практичен и стилен аксесоар, характерен за играта на открит корт.

Снимка: Инстаграм

В крайна сметка двамата оставиха сериозната игра на професионалистите. След кратката тренировка Крис и Нора си наляха по чаша вино и обявиха, че ще се насладят на тенис спектакъла като зрители.

Припомняме, че Кристиян и Елеонора станаха първата двойка от българския формат на „Ергенът“, която не само напусна предаването заедно, но и стигна до годеж след края му. Влюбените допуснаха своите последователи до специалния момент, в който на остров Бали бизнесменът отправи предложение за брак, а Елеонора каза заветното „Да“.

Снимка: Инстаграм

Макар връзката им да е преминала през трудни моменти и изпитания, двамата успяват да преодоляват различията си и продължават уверено напред. Любовта им устоя и извън романтичната атмосфера на телевизионното приключение, а днес те правят следващите стъпки към общото си бъдеще като семейство.

„Чувствам, че това е моят човек и искам с него да градя бъдеще“, споделя Крис за своята любима Елеонора.

Гледайте Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас на 12 юни по bTV и онлайн на VOYO.BG от 20:00 ч.

Вижте какво сподели Григор Димитров специално пред екипа на bTV: