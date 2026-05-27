След края на „Ергенът“ Елеонора се превърна в една от най-коментираните участнички в сезона – не само заради връзката си с Кристиян, но и заради искреността, с която премина през целия формат, въпреки че понякога това създаваше конфликти в имението. От първата им среща в Шри Ланка до годежа в Бали, Нора неведнъж показа, че зад спокойното ѝ поведение стои жена, която трудно допуска хора до себе си.

Днес, вече извън предаването, тя говори по-открито за любовта с Крис и живота след предаването в специално интервю за LadyZone.bg.

Елеонора се превърна в една от най-харесваните участнички в сезона благодарение на естественото си поведение и липсата на излишна показност. Зрителите бързо научиха, че зад красивата външност стои успешна жена – главен счетоводител, ангажирана с благотворителни каузи и помощ за животни и хора в нужда.

В предаването тя не криеше, че е преживяла тежка връзка в миналото и влиза в „Ергенът“ с надеждата отново да повярва в любовта. Именно тази искреност постепенно спечели Кристиян, а отношенията им се превърнаха в една от малкото стабилни линии в сезона.

Днес Елеонора и Кристиян продължават да демонстрират близостта си и извън телевизионния формат. След края на шоуто двамата признаха, че са преминали през трудни периоди, но са успели да запазят връзката си далеч от камерите и общественото мнение. А годежът им в Бали окончателно затвърди впечатлението, че именно те са голямата любовна история на „Ергенът“ 5.

Елеонора след „Ергенът“

Пред LadyZone.bg тя споделя, че "още на рекламата на bTV" е усетила, че Крис е нейният човек.

Елеонора признава, че не е изпитвала ревност по време на снимките на риалитито - дори, когато Крис е излизал с други момичета. Въпреки това, тя казва, че е имало доста моменти, в които е искала да се върне обратно в България.

"За себе си научих, че съм доста по-търпелива, отколкото в реалния живот", заяви тя.

Още с излизането им от формата, Кристиян е подготвил голяма изненада за любимата си - 501 рози, които ѝ е подарил на летището в Бали.

