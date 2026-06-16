Докато протеинът е звездата на съвременните диети, експертите предупреждават, че една друга хранителна съставка често остава пренебрегвана. През последните години протеинът се превърна в една от най-коментираните хранителни теми. Той присъства във всичко – от протеинови барове и напитки до специализирани диети за отслабване и изграждане на мускулна маса. Но означава ли това, че трябва да му даваме предимство пред фибрите?
Според специалистите отговорът е категорично „не“. Фибрите и протеинът изпълняват различни функции в организма и здравословното хранене не изисква избор между едното и другото, а достатъчен прием и на двете хранителни вещества.
Каква е ролята на фибрите?
Фибрите са вид сложни въглехидрати, които организмът не разгражда напълно. Те подпомагат нормалната работа на храносмилателната система, стимулират чревната дейност и поддържат баланса на полезните бактерии в червата.
Изследванията показват, че достатъчният прием на фибри може да:
- намали риска от запек
- подпомогне контрола на кръвната захар
- подобри инсулиновата чувствителност
- намали риска от сърдечносъдови заболявания
- бъде свързан с по-нисък риск от колоректален рак
Фибрите също така създават по-продължително усещане за ситост, което ги прави важен съюзник при контрол на теглото.
Защо протеинът е толкова важен?
Протеинът е основният градивен елемент на мускулите, органите, кожата и много други тъкани в човешкото тяло. След прием организмът го разгражда до аминокиселини, които участват в безброй жизненоважни процеси.
Сред най-важните ползи от протеина са:
- Поддържане и възстановяване на мускулната маса.
- Подпомагане на имунната система.
- Участие в производството на ензими и хормони.
- По-дълготрайно усещане за ситост.
- Подпомагане на отслабването чрез намаляване на глада.
Особено важен е за физически активните хора и за запазване на мускулната маса с напредването на възрастта.
Кое е по-важно?
Експертите подчертават, че противопоставянето между фибри и протеин е погрешно. Всяко от тези хранителни вещества има уникална роля и не може да замени другото. Интересен факт е, че повечето хора приемат достатъчно протеин, но значителна част не достигат препоръчителните количества фибри. Според данните около 94% от възрастните не консумират достатъчно фибри ежедневно. Затова много специалисти смятат, че именно фибрите са хранителното вещество, което най-често липсва в модерното меню.
Най-добрият подход
Вместо да избирате между фибри и протеин, диетолозите препоръчват да комбинирате източници и на двете в едно хранене. Отлични примери са:
- Овесени ядки с кисело мляко и плодове.
- Салата с нахут или леща.
- Пилешко месо със зеленчуци.
- Сьомга с броколи.
- Бобови култури и пълнозърнести храни.
Така получавате едновременно по-дълга ситост, по-добро храносмилане и по-балансиран прием на хранителни вещества.