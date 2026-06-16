Докато протеинът е звездата на съвременните диети, експертите предупреждават, че една друга хранителна съставка често остава пренебрегвана. През последните години протеинът се превърна в една от най-коментираните хранителни теми. Той присъства във всичко – от протеинови барове и напитки до специализирани диети за отслабване и изграждане на мускулна маса. Но означава ли това, че трябва да му даваме предимство пред фибрите?

Според специалистите отговорът е категорично „не“. Фибрите и протеинът изпълняват различни функции в организма и здравословното хранене не изисква избор между едното и другото, а достатъчен прием и на двете хранителни вещества.

Каква е ролята на фибрите?

Фибрите са вид сложни въглехидрати, които организмът не разгражда напълно. Те подпомагат нормалната работа на храносмилателната система, стимулират чревната дейност и поддържат баланса на полезните бактерии в червата.

Изследванията показват, че достатъчният прием на фибри може да:

намали риска от запек

подпомогне контрола на кръвната захар

подобри инсулиновата чувствителност

намали риска от сърдечносъдови заболявания

бъде свързан с по-нисък риск от колоректален рак

Фибрите също така създават по-продължително усещане за ситост, което ги прави важен съюзник при контрол на теглото.

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Защо протеинът е толкова важен?

Протеинът е основният градивен елемент на мускулите, органите, кожата и много други тъкани в човешкото тяло. След прием организмът го разгражда до аминокиселини, които участват в безброй жизненоважни процеси.

Сред най-важните ползи от протеина са:

Поддържане и възстановяване на мускулната маса.

Подпомагане на имунната система.

Участие в производството на ензими и хормони.

По-дълготрайно усещане за ситост.

Подпомагане на отслабването чрез намаляване на глада.

Особено важен е за физически активните хора и за запазване на мускулната маса с напредването на възрастта.

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Кое е по-важно?

Експертите подчертават, че противопоставянето между фибри и протеин е погрешно. Всяко от тези хранителни вещества има уникална роля и не може да замени другото. Интересен факт е, че повечето хора приемат достатъчно протеин, но значителна част не достигат препоръчителните количества фибри. Според данните около 94% от възрастните не консумират достатъчно фибри ежедневно. Затова много специалисти смятат, че именно фибрите са хранителното вещество, което най-често липсва в модерното меню.

Най-добрият подход

Вместо да избирате между фибри и протеин, диетолозите препоръчват да комбинирате източници и на двете в едно хранене. Отлични примери са:

Овесени ядки с кисело мляко и плодове.

Салата с нахут или леща.

Пилешко месо със зеленчуци.

Сьомга с броколи.

Бобови култури и пълнозърнести храни.

Така получавате едновременно по-дълга ситост, по-добро храносмилане и по-балансиран прием на хранителни вещества.