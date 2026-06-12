Япония отдавна е сред държавите с най-висока продължителност на живота в света, а специалистите често свързват този факт с традиционния начин на хранене. Един от най-интересните елементи в японската закуска е натто – ферментирало ястие от соеви зърна, което е известно със специфичния си вкус, необичайна текстура и впечатляващи ползи за здравето.

Какво представлява натто?

Натто се приготвя чрез ферментация на соеви зърна с бактерията Bacillus subtilis. Резултатът е храна с лепкава, нишковидна текстура, силен аромат и характерен умами вкус. В Япония най-често се сервира върху ориз и е традиционна част от закуската.

Според популярна легенда ястието е възникнало случайно преди векове, когато варени соеви зърна били съхранявани в оризова слама, съдържаща естествено ферментационните бактерии. Така се ражда една от най-емблематичните храни в японската кухня.

Защо японците го ядат на закуска?

Натто е изключително богато на хранителни вещества. Само 100 грама съдържат близо 20 грама протеин, значителни количества фибри, калций, калий и витамин K. Именно високата хранителна стойност го превръща в предпочитан избор за начало на деня. В традиционната японска закуска натто често се комбинира с ориз, мисо супа, риба и кисели зеленчуци – меню, което осигурява балансиран прием на белтъчини, въглехидрати и полезни мазнини.

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Ползите за червата и имунната система

Една от най-големите причини натто да привлича вниманието на диетолозите е неговият пробиотичен характер. Благодарение на полезните бактерии, които съдържа, храната подпомага баланса на чревната микрофлора и храносмилането. Това от своя страна има положителен ефект и върху имунната система, тъй като голяма част от имунните клетки се намират именно в червата.

Полезно за костите и сърцето

Натто е един от най-богатите естествени източници на витамин K – хранително вещество, което играе важна роля за здравината на костите. Изследвания показват връзка между редовната консумация на натто и по-нисък риск от остеопоротични фрактури при жените в напреднала възраст. Освен това по-голямата част от мазнините в натто са полиненаситени, което може да допринесе за понижаване на нивата на холестерола и да подпомогне сърдечно-съдовото здраве.

Как се консумира най-често?

Традиционно натто се разбърква добре преди сервиране и се поднася върху горещ ориз. Често към него се добавят соев сос, горчица, зелен лук, сусамово олио, кимчи или суров жълтък. Освен като закуска, може да се използва и в суши, мисо супи или японски ястия с нудли